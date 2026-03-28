WhatsApp pregătește un nou val de funcții, iar una dintre cele mai interesante schimbări vizează modul în care scriem mesaje. Aplicația ar urma să ofere răspunsuri sugerate generate de inteligența artificială, adaptate pe baza conversațiilor utilizatorilor.

Noutatea vine într-un context mai larg. Platforma de mesagerie deținută de Meta adaugă și alte instrumente utile – de la metode mai simple de eliberare a spațiului, până la editarea fotografiilor direct în chat, cu ajutorul Meta AI.

În centrul acestor schimbări se află însă funcția „Writing Help”. Lansată inițial în august anul trecut, aceasta permite deja reformularea mesajelor, corectarea lor sau ajustarea tonului. Acum, update-ul promite să ducă lucrurile mai departe: utilizatorii vor putea să își formuleze mesajele „exact cum trebuie”, folosind sugestii generate automat, potrivit TechCrunch.

Practic, WhatsApp încearcă să țină utilizatorii în interiorul aplicației și să reducă nevoia unor instrumente externe, precum ChatGPT, atunci când vine vorba de redactare. Nu este însă clar cât de bine va fi primită această schimbare. Mulți utilizatori preferă în continuare conversațiile naturale, fără intervenția AI-ului.

Pe de altă parte, compania insistă că intimitatea conversațiilor nu este afectată. Chiar și atunci când este folosită funcția „Writing Help”, discuțiile rămân private, susține Meta.

Accesul la aceste funcții nu este complicat. Utilizatorii trebuie să apese pe bara de chat, apoi pe iconița de stickere din câmpul de tastare și, ulterior, pe pictograma cu creion și efecte vizuale – locul unde sunt integrate opțiunile AI.

În paralel, WhatsApp introduce și îmbunătățiri practice. De exemplu, gestionarea spațiului de stocare devine mai flexibilă: utilizatorii pot identifica și șterge fișiere mari direct din conversații, fără a fi nevoiți să șteargă întregul chat. Astfel, pot elimina doar conținutul media inutil și păstra istoricul discuțiilor.

Funcțiile de editare foto primesc și ele un upgrade. Cu ajutorul Meta AI, imaginile pot fi modificate direct în chat – de la eliminarea elementelor nedorite, până la schimbarea fundalului sau aplicarea unor stiluri noi.

Pe partea de compatibilitate, aplicația face un pas important: istoricul conversațiilor va putea fi transferat mai ușor între iOS și Android, dar și între dispozitive care folosesc aceeași platformă. În plus, utilizatorii de iOS vor putea folosi două conturi WhatsApp simultan, o funcție deja disponibilă pe Android.

Nici stickerele nu sunt uitate. Aplicația va începe să sugereze automat stickere relevante în momentul în care utilizatorii introduc emoji-uri, pentru a le înlocui rapid în conversație.

Toate aceste funcții sunt în curs de implementare și vor ajunge treptat la utilizatori, în perioada următoare, potrivit WhatsApp.