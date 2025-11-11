Black Friday: Românii aleg din ce în ce mai mult produsele recondiţionate, afirmă Flip.ro / Vânzări de peste 35 de milioane de lei

Produsele recondiţionate devin noul standard pentru cumpărăturile inteligente, astfel că, în primele 10 zile de Black Friday la Flip.ro, mai mult de 14.000 de clienţi au generat vânzări de peste 35 de milioane de lei, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al platformei, anul acesta, 10.000 dintre produsele disponibile au cel mai mic preţ din an.

„Cele mai căutate produse în prima zi de campanie au fost iPhone 16 Pro, iPhone 14 şi iPhone 13, semn că interesul pentru modelele premium recondiţionate este în creştere. Entuziasmul s-a văzut şi în modul în care oamenii s-au pregătit pentru reduceri: în perioada de teasing şi în prima zi de Black Friday, peste 60.000 de persoane din România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia s-au abonat la newsletter-ul Flip.ro pentru a fi la curent cu ofertele. Procesarea comenzilor a mers la fel de rapid: aproape toate comenzile din prima zi (98%) au ajuns sau au plecat deja spre clienţi”, se arată în comunicat.

Pe Flip.ro se găsesc în această perioadă a anului peste 22.000 produse disponibile, cu reduceri de până la 1.000 lei. Categoriile cele mai populare rămân telefoanele şi laptopurile, dar cererea pentru tablete, ceasuri smart şi console este în creştere faţă de 2024. Clienţii Genius beneficiază de cel puţin 50 de lei extra discount la fiecare comandă, livrare gratuită şi acces la o selecţie specială pentru ei.

În alte ţări din Vest, precum Franţa sau Marea Britanie, 1 din 5 telefoane vândute este recondiţionat, iar România urmează acelaşi trend. Conform estimărilor Flip, 1 din 10 telefoane vândute local pe piaţa liberă este recondiţionat, o proporţie în creştere accelerată de la an la an.

„Evoluţia vine şi din încrederea oamenilor tot mai mare în calitatea produselor recondiţionate. La Flip.ro telefoanele, tabletele, laptopurile, ceasurile smart şi consolele sunt toate verificate riguros prin până la 67 de teste de calitate hardware şi software, cu o garanţie de 2 ani şi retur gratuit timp de 30 de zile (60 de zile pentru clienţii Genius)”, se arată în comunicat.

Flip a vândut până acum peste 687.000 de device-uri recondiţionate în România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, consolidându-şi poziţia de cel mai popular jucător în segmentul electronicelor recondiţionate. Potrivit datelor interne colectate în ultimii 2 ani, 94% dintre clienţi s-au declarat foarte mulţumiţi de calitatea produselor cumpărate.

Campania de Black Friday pe Flip.ro continuă până pe 30 noiembrie.