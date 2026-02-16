Muzica nu înseamnă doar sunet. Înseamnă ritm, vibrație, energie, emoție. De la această idee simplă, dar profundă, au pornit patru studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care au reușit să transforme empatia într-un produs tehnologic cu impact real.

Iulia Bara, Mărioara Mihali, Ioana Popa și Cătălina Rizel au dezvoltat „Rhythm Touch”, o brățară inteligentă care transformă sunetele în vibrații, oferindu-le persoanelor cu deficiențe de auz o nouă modalitate de a experimenta muzica. Proiectul lor, născut dintr-o prietenie, a ajuns în 2025 să fie premiat la nivel european, relatează StartupCafe.ro.

O idee pornită dintr-o poveste personală

Totul a început cu o prietenă comună, cu deficiențe de auz din naștere, dar pasionată de muzică. Merge la petreceri, la nunți, la festivaluri, dansează și urmărește reacțiile celor din jur pentru a se sincroniza cu atmosfera. Însă experiența ei rămâne, inevitabil, incompletă.

„Ne-am dat seama că, deși este prezentă în mijlocul muzicii, ea nu o poate trăi cu adevărat. Și ne-am întrebat: cum ar fi dacă ar putea avea propria ei experiență muzicală?”, povestesc ele.

Așa a apărut conceptul Rhythm Touch, un dispozitiv care captează sunetul în timp real printr-un microfon integrat și îl transformă în impulsuri tactile. Brățara este echipată cu mai multe motoare minuscule, dispuse circular în jurul încheieturii, care vibrează diferit în funcție de intensitatea și ritmul muzicii. Utilizatorul nu „aude” melodia, dar îi percepe structura: beat-ul, schimbările de ritm, energia piesei.

Experiența devine astfel una senzorială, în care muzica este simțită direct pe piele.

Test în condiții reale: festivalul Untold

Pentru a verifica dacă tehnologia funcționează dincolo de laborator, cele patru studente au ales un mediu provocator: festivalul Untold. Acolo, prototipul a fost testat în condiții reale, cu volum ridicat, bas puternic și variații rapide de ritm.

Feedback-ul primit de la persoane cu deficiențe de auz a fost esențial pentru rafinarea produsului. Testarea într-un context atât de intens le-a ajutat să optimizeze modul în care vibrațiile sunt distribuite și calibrate, pentru a reda cât mai fidel dinamica muzicii.

Recunoaștere europeană

Eforturile lor au fost recompensate în 2025, când echipa a câștigat locul I la finala europeană a competiției EUT+ Incubation Programme, desfășurată la Darmstadt, în Germania.

Juriul internațional a apreciat atât nivelul de inovație tehnologică, cât și impactul social al proiectului. Potrivit reprezentanților UTCN, dispozitivul facilitează accesul persoanelor cu deficiențe de auz la experiențe culturale și sociale de care, în mod obișnuit, sunt private.

Susținere din ecosistemul de startup-uri din Cluj

Rhythm Touch a fost inclus în programul Innovation Labs și sprijinit de Transilvania IT Cluster, o comunitate de startup-uri găzduită de ABC Incubator, proiect dezvoltat la Cluj cu fonduri europene prin compania AROBS.

Reprezentanții clusterului au susținut inclusiv o campanie de promovare și integrare socială, facilitând participarea echipei la proiecții de film adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz, organizate la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca.

„Muzica merge dincolo de sunet”

Pentru cele patru studente, proiectul nu este doar un exercițiu tehnic sau un startup promițător, ci o declarație de principiu.

„Muzica merge dincolo de sunet. Construim tehnologie cu un scop. Și acesta este doar începutul”, au transmis ele într-un mesaj publicat în drum spre Germania.

Rhythm Touch devine astfel mai mult decât o brățară inteligentă. Este o punte între două lumi: între cei care aud și cei care percep prin alte simțuri.

Într-o industrie în care inovația este adesea asociată cu performanța tehnică, proiectul studentelor din Cluj arată că tehnologia poate fi, înainte de toate, un instrument al incluziunii.