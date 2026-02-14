O echipă de cercetători de la Universitatea Tsinghua din China a prezentat o tehnologie revoluționară de imprimare 3D care poate crea obiecte complexe în mai puțin de un secundă, susține Interesting Engineering.

În ultimii ani, imprimarea 3D s-a confruntat cu o dilemă. Mai exact, pentru o precizie ridicată, producția dura ore întregi, iar pentru viteză, detaliile erau sacrificate. Noua tehnologie depășește acest compromis prin utilizarea unor câmpuri holografice de lumină tridimensională, care permit sculptarea simultană a întregului obiect 3D într-un recipient cu rășină. Rezultatul? Obiecte milimetrice cu detalii de până la 12 micrometri, realizate în doar 0,6 secunde, se arată în studiul publicat în revista Nature.

Metoda poate fi folosită pentru fabricarea componentelor electronice de înaltă precizie

Tehnologia, numită DISH, folosește un fel de „periscop” care proiectează lumina din mai multe unghiuri și optimizează imaginea pentru a obține precizie extremă. Aceasta înseamnă că obiectele sunt realizate rapid, dar cu detalii fine, la nivelul zecilor de microni — aproximativ o cincime din grosimea unui fir de păr.

Cercetătorii spun că metoda poate fi folosită pentru fabricarea componentelor electronice de înaltă precizie, a modulelor pentru camere de smartphone sau pentru crearea modelelor de țesut biologic, utile în cercetarea medicală. În plus, tehnologia poate ajuta la dezvoltarea micro-roboților și a dispozitivelor electronice flexibile cu forme complexe.