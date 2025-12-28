China a pus în funcțiune prima linie de producție de oțel aproape fără emisii de carbon, cu o capacitate de un milion de tone pe an, în orașul Zhanjiang, provincia Guangdong. Proiectul, operat de gigantul siderurgic Baowu Steel, a atins stadiul de funcționare completă pe 23 decembrie 2025, anunță Interesting Engineering.

Linia folosește un proces avansat de topire electrică bazată pe hidrogen, care înlocuiește cocsul cu hidrogen ca agent principal de reducere. Această schimbare fundamentală a reacțiilor chimice din cuptor reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon generate în mod obișnuit în procesul de reducere a minereului de fier.

Centrul facilității este un cuptor pe bază de hidrogen, care produce fier redus direct și a atins deja ratele țintite de metalizare, pentru a asigura materia primă necesară pentru oțel de înaltă calitate.

Tehnologie de ultimă generație și eficiență energetică

Facilitatea integrează cuptoare electrice verzi pentru transformarea fierului redus în semifabricate de înaltă calitate. Potrivit datelor de la Zhanjiang, linia poate reduce emisiile de carbon cu 50–80% comparativ cu metodele tradiționale cu furnal.

La nivel anual, proiectul va preveni pătrunderea în atmosferă a peste 3,46 milioane de tone de carbon, echivalentul a aproximativ 2.000 de kilometri pătrați de pădure.

Inovații conexe în industria siderurgică chineză

Pe lângă reducerea cu hidrogen, specialiștii chinezi folosesc o priin care metodă injectează pulbere de minereu de fier într-un reactor la temperaturi ridicate, unde reacția chimică are loc aproape instantaneu, fiind de până la 3.600 de ori mai rapidă decât vechile metode de laborator.

Impact industrial și economic

Linia din Zhanjiang vine într-un moment crucial pentru industria siderurgică chineză, care trebuie să atingă obiectivele prevăzute în cel de-al 14-lea Plan cincinal (2021–2025). În această perioadă, 126 de noi combinate de oțel verzi au fost certificate și puse în funcțiune.

Pe lângă beneficiile asupra mediului, susțin oficialii de la Beijing, proiectul va permite Chinei să evite tarifele internaționale de carbon, precum mecanismul european de ajustare a frontierelor de carbon, prin producerea de plăci de oțel subțiri pentru industria auto și alte sectoare de înaltă performanță, cu amprentă de carbon aproape zero.