China a făcut un pas important în aplicarea tehnologiei cuantice în operațiuni militare reale, testând un prototip portabil de radio cuantic destinat unităților de frontieră ale Armatei Populare de Eliberare (PLA). Dispozitivul, care cântărește aproximativ 3 kg, a reușit să recepționeze semnale de la zeci de kilometri distanță și să decodeze informațiile în timp real, avantaj care oferă o soluție de comunicare în zone unde sistemele tradiționale eșuează, potrivit South China Morning Post.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul radio cuantic este conceput pentru a funcționa în medii dificile, cum sunt văile adânci, zonele împădurite și terenurile montane accidentate, unde semnalele radio convenționale se pierd sau sunt reflectate de relieful dificil. „Acest experiment reușit oferă o nouă modalitate de comunicare pentru forțele armate chineze, inclusiv în condițiidificile, precum văi adânci sau păduri dense”, a declarat Zhan Zihao, inginer în cadrul PLA Information Support Force.

Miniaturizare și performanță ridicată

Dispozitivele tradiționale de recepție radio necesită antene mari și grele, ceea ce limitează mobilitatea soldaților în teren. Echipa PLA a reconfigurat mecanismul de recepție, și a redus dimensiunea antenei la câțiva centimetri. Rezultatul a fost un dispozitiv compact, dar cu aceeași putere de semnal ca sistemele mai mari.

Prototipul poate fi transportat de un singur soldat fără a-i afecta mobilitatea și urmează să fie testat și în poziții de frontieră de coastă, după ce a fost validat în câmpiile Saibei, nord de Marele Zid Chinezesc.

De la laborator la teren

Un oficial al PLA a precizat că acest dispozitiv face parte dintr-un efort mai larg de a aduce tehnologiile cuantice din laboratoare în aplicații militare practice, inclusiv în comunicații sigure, detecție și analiză de date. Tehnologiile cuantice sunt văzute ca un avantaj strategic major, ceea ce oferă capacități de monitorizare, criptare și comunicații rezistente la întreruperi.

China și Statele Unite investesc masiv în acest domeniu, fiecare urmărind să obțină avantaje tehnologice și militare. În ultimele luni, China a mai anunțat și producția în masă a primului detector de fotoni cu zgomot extrem de scăzut, capabil să urmărească aeronave stealth.