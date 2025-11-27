Descoperirea resurselor minerale rămâne una dintre cele mai costisitoare și imprevizibile etape din industria minieră. Practic, doar trei dintr-o mie de potențiale zăcăminte ajung viabile comercial, iar confirmarea lor prin foraje poate dura ani, anunță TechCrunch.

În acest context, startup-ul australian Fleet Space anunță o schimbare majoră de paradigmă. Cu ajutorul unei constelații proprie de sateliți și cu un sistem avansat de inteligență artificială, compania a reușit să extindă aria unui zăcământ de litiu deja masiv, situat în Quebec.

Potențial pentru a redefini harta globală a producției de litiu

Rezultatele provin din proiectul Cisco, unde estimările actuale indică o resursă potențială de aproximativ 329 de milioane de tone metrice de oxid de litiu, una dintre cele mai mari valori raportate la nivel global. În urma noilor analize, Fleet Space susține că depozitele ar putea depăși limitele concesiunii existente, și sugerează că întreaga regiune ar putea avea „potențial la scară de district”, adică suficient de extins pentru a redefini harta globală a producției de litiu.

Tehnologia utilizată de Fleet Space promite să reducă spectaculos timpul necesar confirmării unor resurse subterane. Aceasta constă în principal într-o rețea de sateliți dotați cu senzori electromagnetici și gravimetrici, capabili să surprindă variații subtile în structura solului. Datele sunt apoi procesate de un sistem AI care poate recomanda noi puncte de foraj în doar 48 de ore, în comparație cu săptămânile sau lunile necesare metodelor tradiționale.