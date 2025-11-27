dark
1 minute de citit
Descoperire uriașă în Quebec / Sateliții Fleet Space dezvăluie un zăcământ care poate redefini harta globală a producției de litiu

George Radu
27 noiembrie 2025
Satelit care monitorizează câmpul magnetic al Tterrei
Credit foto: Mikhail Rudenko | Dreamstime.com
Descoperirea resurselor minerale rămâne una dintre cele mai costisitoare și imprevizibile etape din industria minieră. Practic, doar trei dintr-o mie de potențiale zăcăminte ajung viabile comercial, iar confirmarea lor prin foraje poate dura ani, anunță TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

În acest context, startup-ul australian Fleet Space anunță o schimbare majoră de paradigmă. Cu ajutorul unei constelații proprie de sateliți și cu un sistem avansat de inteligență artificială, compania a reușit să extindă aria unui zăcământ de litiu deja masiv, situat în Quebec.

Potențial pentru a redefini harta globală a producției de litiu

Rezultatele provin din proiectul Cisco, unde estimările actuale indică o resursă potențială de aproximativ 329 de milioane de tone metrice de oxid de litiu, una dintre cele mai mari valori raportate la nivel global. În urma noilor analize, Fleet Space susține că depozitele ar putea depăși limitele concesiunii existente, și sugerează că întreaga regiune ar putea avea „potențial la scară de district”, adică suficient de extins pentru a redefini harta globală a producției de litiu.

Tehnologia utilizată de Fleet Space promite să reducă spectaculos timpul necesar confirmării unor resurse subterane. Aceasta constă în principal într-o rețea de sateliți dotați cu senzori electromagnetici și gravimetrici, capabili să surprindă variații subtile în structura solului. Datele sunt apoi procesate de un sistem AI care poate recomanda noi puncte de foraj în doar 48 de ore, în comparație cu săptămânile sau lunile necesare metodelor tradiționale.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

