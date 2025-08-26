Apple nu mai are voie să promoveze în Germania Apple Watch ca produs neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2

Apple nu mai are voie să promoveze în Germania Apple Watch ca fiind „produs neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2”, în urma unei hotărâri a Tribunalului Regional din Frankfurt, care a admis o plângere depusă de organizația de mediu Deutsche Umwelthilfe (DUH). Instanța a concluzionat că afirmațiile companiei americane privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon au fost nefondate și înșelătoare pentru consumatori, încălcând legislația germană privind concurența, transmite Reuters.

Apple promova dispozitivul drept „primul nostru produs neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2”, bazându-și afirmația pe un proiect de compensare a emisiilor derulat în Paraguay, ce presupune plantarea de eucalipți pe terenuri închiriate.

Judecătorii au stabilit însă că această strategie nu garantează reducerea reală și pe termen lung a emisiilor. „Nu există un viitor sigur pentru continuarea proiectului forestier”, se arată în hotărârea instanței, care precizează că 75% din terenurile utilizate în cadrul proiectului nu au contracte asigurate după 2029.

Organizația DUH, care a intentat procesul, a salutat decizia ca pe un pas important împotriva practicilor de „greenwashing”. „Stocarea aparentă a CO2-ului în plantațiile comerciale de eucalipt este limitată la câțiva ani, garanțiile contractuale nu sunt suficiente, iar integritatea ecologică a acestor monoculturi nu este asigurată”, a declarat Juergen Resch, directorul DUH.

Proiectul din Paraguay a fost de-a lungul timpului criticat de ecologiști, care susțin că monoculturile de eucalipt afectează biodiversitatea și consumă cantități mari de apă, motiv pentru care au fost denumite „deșerturi verzi”.

Apple a reacționat la decizia instanței, declarând că aceasta „confirmă în mare parte abordarea noastră riguroasă privind neutralitatea emisiilor de carbon”, dar a refuzat să comenteze dacă va depune apel. Compania a avertizat anterior că procese precum acesta ar putea „descuraja acțiunile climatice credibile din partea companiilor”.

În paralel, Apple are în vedere eliminarea etichetei „neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2” de pe Apple Watch, pentru a respecta noile reguli europene care vor intra în vigoare în septembrie 2026 și care limitează utilizarea unor astfel de termeni în marketing, dacă nu există dovezi solide și verificabile.

Cazul se înscrie într-o tendință mai largă de contestare a proiectelor de compensare a emisiilor bazate pe plantații forestiere și vine într-un context în care tot mai multe companii din sectorul tehnologic, precum Meta și Microsoft, investesc în astfel de inițiative în America Latină pentru a obține credite de carbon.

Decizia de la Frankfurt marchează un precedent important în Germania privind modul în care companiile pot comunica angajamentele climatice și pune presiune pe întreaga industrie tehnologică să ofere dovezi clare pentru promisiunile de sustenabilitate.