Meta ia în calcul adăugarea unei funcții de recunoaștere facială la ochelarii săi inteligenți încă din acest an, potrivit The New York Times.

Funcția, denumită intern „Name Tag”, ar permite utilizatorilor să identifice persoane aflate în câmpul vizual și să primească informații despre acestea prin intermediul asistentului AI dezvoltat de Meta.

Potrivit publicației americane, compania analizează de mai bine de un an modul în care ar putea lansa o astfel de funcție, în contextul riscurilor evidente legate de siguranță și confidențialitate. Planurile ar putea suferi modificări, iar lansarea nu este încă definitivă.

O funcție sensibilă, amânată în trecut

Conform unei note interne citate de NYT, Meta intenționa inițial să testeze funcția „Name Tag” în cadrul unei conferințe dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere, înainte de o eventuală lansare publică. Această etapă nu a mai avut loc.

Tehnologia de recunoaștere facială nu este o idee nouă pentru Meta. Compania a analizat posibilitatea integrării ei încă din 2021, în prima versiune a ochelarilor inteligenți Ray-Ban Stories, dezvoltați în parteneriat cu brandul Ray-Ban. La acea vreme, planurile au fost abandonate din cauza limitărilor tehnice și a preocupărilor etice.

Context politic și reluarea planurilor

Potrivit NYT, Meta și-a reluat planurile pe fondul succesului comercial neașteptat al ochelarilor inteligenți și al unui climat politic considerat mai favorabil marilor companii de tehnologie. Documentele interne ar sugera că gigantul tech a evaluat inclusiv momentul lansării din perspectivă strategică, având în vedere dinamica politică din Statele Unite și atenția societății civile concentrată asupra altor teme.

O eventuală introducere a recunoașterii faciale în dispozitive purtabile ar putea marca un pas major în integrarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, dar ar redeschide totodată dezbaterea privind supravegherea, protecția datelor personale și consimțământul celor filmați sau identificați fără știrea lor.

Meta nu a oferit până în prezent un calendar oficial pentru lansarea funcției și nici detalii despre modul în care ar gestiona stocarea sau procesarea datelor biometrice.