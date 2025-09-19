Apple lansează pe Apple Watch o funcție de notificare a tensiunii arteriale bazată pe inteligență artificială, dar atrage atenția că nu înlocuiește măsurătorile tradiționale

Apple a anunțat lansarea unei funcții noi pe Apple Watch, care poate avertiza utilizatorii atunci când ar putea avea tensiune arterială crescută. Funcția, dezvoltată prin utilizarea inteligenței artificiale și nu a unui monitor clasic de tensiune, este disponibilă pe modelele Apple Watch Series 11, puse în vânzare vineri, și va funcționa retroactiv și pe modelele începând cu Series 9.

Potrivit Reuters, noua tehnologie a fost posibilă prin aplicarea de modele AI asupra datelor colectate deja de senzorii ceasului, fără a fi nevoie de senzori suplimentari. „Apple era interesată de mulți ani să găsească o metodă de identificare a hipertensiunii”, a declarat Sumbul Ahmad Desai, vicepreședinte al departamentului de sănătate din cadrul companiei.

Pentru dezvoltarea algoritmului, Apple a analizat datele provenite de la 100.000 de persoane participante la un studiu privind sănătatea inimii și mișcarea, lansat în 2019. Specialiștii au căutat corelații între semnalele senzorilor Apple Watch și valorile tradiționale ale tensiunii măsurate cu manșeta. După mai multe straturi de învățare automată, compania a ajuns la un algoritm validat ulterior într-un studiu suplimentar cu 2.000 de participanți.

Funcția nu măsoară tensiunea arterială în mod direct. Ea trimite utilizatorului o notificare atunci când există indicii că tensiunea ar putea fi ridicată și îl încurajează să folosească un dispozitiv medical clasic pentru măsurare și să consulte un medic. „Măsurile noastre de confidențialitate înseamnă că, paradoxal, nu avem foarte multe date în afara studiilor pe scară largă. Însă aceste studii ne oferă o perspectivă științifică valoroasă asupra semnalelor care merită analizate”, a explicat Desai.

Agenția americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat noua funcție, ceea ce permite lansarea sa la nivel global. Apple intenționează să o introducă în peste 150 de țări. Potrivit lui Ami Bhatt, director de inovație la Colegiul American de Cardiologie, această tehnologie ar putea ajuta la depistarea mai timpurie a hipertensiunii și la reducerea riscului de afecțiuni asociate, precum infarctul, accidentul vascular cerebral sau bolile renale.

Bhatt a subliniat că Apple pare să fi fost atentă să evite rezultatele fals pozitive, care ar putea alarma inutil utilizatorii. Ea a avertizat totuși asupra limitelor noii funcții. „Este important ca Apple să sublinieze clar că această funcție nu este un substitut pentru măsurătorile tradiționale și diagnosticul profesionist. Există și riscul de falsă siguranță – cei care nu primesc o alertă ar putea presupune, în mod eronat, că nu au hipertensiune”, a declarat aceasta.

Hipertensiunea afectează peste un miliard de oameni la nivel global, însă jumătate dintre adulții cu această afecțiune rămân nediagnosticați. Una dintre cauze este faptul că metoda standard de măsurare – sfigmomanometrul cu manșetă – este întâlnită cel mai des în cabinetele medicale, și mai rar în viața de zi cu zi. Prin introducerea acestei funcții, Apple își propune să crească gradul de conștientizare și să faciliteze depistarea precoce a hipertensiunii, fără a înlocui însă consultul medical și dispozitivele clasice de monitorizare.

Noua funcție de notificare privind tensiunea arterială marchează o etapă importantă în eforturile Apple de a transforma ceasul inteligent într-un instrument tot mai util pentru monitorizarea sănătății, folosind inteligența artificială pentru a valorifica datele deja colectate de dispozitive.