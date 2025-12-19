Meta a anunțat o nouă actualizare software pentru ochelarii săi inteligenți cu inteligență artificială, care aduce două funcții noi: una destinată îmbunătățirii auzirii conversațiilor în medii zgomotoase și alta care permite redarea de muzică pe Spotify în funcție de ceea ce vede utilizatorul, potrivit TechCrunch.

Actualizarea este disponibilă inițial pentru modelele Ray-Ban Meta și Oakley Meta HSTN, pe anumite piețe.

Funcția de focalizare pe conversație

Cea mai importantă noutate este funcția de focalizare pe conversație. Aceasta permite amplificarea vocii persoanei cu care utilizatorul vorbește, atunci când se află într-un mediu zgomotos. Funcția a fost anunțată anterior la conferința Meta Connect și folosește difuzoarele open-ear ale ochelarilor pentru a evidenția vocea interlocutorului.

Potrivit Meta, utilizatorii vor putea regla nivelul de amplificare în funcție de context. Ajustarea se poate face fie prin glisarea brațului drept al ochelarilor, fie din meniul de setări al dispozitivului. Scopul este adaptarea rapidă la medii diferite, precum restaurante aglomerate, baruri, cluburi, trenuri sau alte spații publice cu zgomot de fond ridicat.

Disponibilitate limitată inițial

Funcția de focalizare pe conversație va fi disponibilă inițial doar în Statele Unite și Canada. Meta nu a oferit un calendar pentru extinderea acesteia în alte regiuni. De asemenea, compania precizează că eficiența funcției va trebui evaluată în utilizarea de zi cu zi, în condiții reale.

Comparație cu soluțiile Apple

Meta subliniază că abordarea de a folosi dispozitive inteligente pentru sprijinirea auzului nu este una nouă în industrie. Apple oferă deja funcția Conversation Boost pe AirPods, care ajută utilizatorii să se concentreze pe vocea persoanei din fața lor. Modelele AirPods Pro includ, mai recent, și o funcție de aparat auditiv de nivel clinic.

Integrare cu Spotify bazată pe recunoaștere vizuală

Pe lângă îmbunătățirea conversațiilor, Meta introduce și o funcție care leagă ceea ce vede utilizatorul de redarea de muzică pe Spotify. Ochelarii pot recunoaște elemente vizuale și pot sugera sau reda muzică relevantă. De exemplu, dacă utilizatorul privește coperta unui album, poate fi redată o piesă a artistului respectiv. Dacă în câmpul vizual apare un brad de Crăciun sau cadouri, ochelarii pot reda muzică specifică sărbătorilor.

Această integrare este disponibilă în limba engleză și în mai multe piețe decât funcția de conversație. Printre acestea se numără Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, India, Irlanda, Italia, Mexic, Norvegia, Spania, Suedia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite.

Lansare prin programul Early Access

Actualizarea software, identificată ca versiunea 21, va fi lansată inițial pentru utilizatorii înscriși în Meta Early Access Program. Accesul la acest program presupune înscrierea pe o listă de așteptare și aprobarea de către companie. Meta precizează că update-ul va fi disponibil ulterior și pentru restul utilizatorilor, printr-un rollout mai larg.