FOTO Cele mai tari lansări de produse la IFA Berlin 2025 / De la laptopuri cu ecran rotativ până la roboți de curățenie care pot trece peste obstacole

Evenimentul de tehnologie Inovation For All (IFA) de la Berlin a fost platforma de lansare pentru dispozitive și gadget-uri noi, dar și pentru concepte nemaivăzute până acum. De la tehnologii noi pentru televizoare, la aspiratoare care pot trece peste obstacole și electrocasnice cu AI – iată cele mai tari lansări de la IFA 2025.

Lenovo ThinkBook VertiFlex, laptopul cu ecran rotativ

Deși a fost lansat la un eveniment din afara IFA, noul laptop al Lenovo este inovativ, cu toate că The Verge îl cataloghează ca unealta ideală pentru doomscrolling. Unul dintre primele concepte de laptop rotativ are o diagonală de 14 inch, o grosime de doar 17,9 mm și o greutate de sub 1,4 kilograme, și vine dotat cu o suită de porturi, inclusiv un jack de 3,5 mm pentru căști.

Samsung și suita sa de lansări

Probabil cele mai multe lansări de produse și servicii au aparținut sud-coreenilor de la Samsung, care au prezentat atât modelul de bază din gama sa de smartphones, Galaxy S25 FE, dar și noua serie de tablete Galaxy Tab S11 și S11 Ultra. O premieră pentru Samsung o reprezintă adăugarea încărcării de 45 W pentru S25 FE, iar un alt lucru bun o reprezintă capacitatea bateriei. La 4.900 mAh, este cea mai mare baterie de pe un telefon din seria Galaxy S25, dar alimentează un Exynos 2400 pe 4 nm, un procesor care are deja un an vechime.

Cu toate acestea, telefonul se mișcă bine iar răcirea pare să fie bună, datorită și unei creșteri de 10% a camerei de vapori pentru răcire activă. Totodată, atât telefonul, cât și tableta, vin din fabrică cu OneUI 8.0, celelalte modele așteptându-și locul în rândul actualizărilor de software.

Pe lângă noile dispozitive electronice, Samsung a mai adus la Berlin și o nouă boxă portabilă, dar și televizoare cu noua tehnologie Micro RGB. Acestea încorporează LED-uri care sunt cu mult, mult mai mici decât cele cu tehnologia Mini LED, permițând producătorului să ajusteze mai fin aspecte precum luminozitate sau contrast. În comparație cu alte modele ale concurenței, diferențele sunt notabile, dar nu putem asigura că acele comparații au fost făcute în condiții egale, cum ar fi ca setările televizoarelor să fie aceleași.

Cea mai mare actualizare din gama Philips Hue

Philips a lansat actualizări pentru gama sa de dispozitive smart home Hue, cu o nouă sonerie inteligentă și Hue Bridge Pro regândit complet. Acesta are un procesor mai puternic, dar și memorie mai mare, pentru a controla până la 150 de lumini și 50 de accesorii, dar și să stocheze peste 500 de combinații de iluminare.

Noua punte permite, de asemenea, o nouă caracteristică numită Hue MotionAware, care permite becurilor inteligente ale companiei să fie și senzori de mișcare. Pentru a face casa inteligentă și mai accesibilă, Philips Hue introduce, de asemenea, o linie de produse mai accesibilă, numită Essential. Aceasta dispune de becuri inteligente, cu prețuri ce încep de la 25 de dolari fiecare sau 15 dolari, dacă sunt achiziționate în pachete multiple. Toate noile becuri Hue suportă, de asemenea, Matter-over-Thread, permițându-le să se asocieze direct cu ecosistemele Matter, inclusiv Apple Home, Google Home și Amazon Alexa, fără a necesita un pod Hue.

Dreame a prezentat o serie nouă de electrocasnice

Producătorul chinez Dreame a prezentat la Berlin o nouă gamă de produse electrocasnice. Printre ele se numără aspiratorul robot care poate trece peste obstacole, dar și cel care îți adună obiectele de pe jos și ți le pune la loc.

Cel din urmă a fost vedeta standului chinezilor, fiind vârful de lance al gamei Dreame Cyber. Aceasta este compusă din aspiratorul Cyber10 Ultra, care este dotat cu un braț pe care se pot monta accesorii pentru a ajuta la curățenia din casă, și Cyber X. Cel din urmă dispune de un sistem care acționează ca un mini-elevator, care transportă aspiratorul nivelul superior și îl eliberează automat pentru a începe curățenia.

Totodată, seria de aspiratoare umede și uscate este capabilă sa facă față „atât prafului fin, cât și lichidelor vărsate”, conform unui comunicat al Dreame transmis către TechRider.ro. De asemenea, aceștia au adus și primul aer condiționat cu braț robotic dual, dar și o gamă de uscătoare de păr capabile să ajusteze automat viteza și temperatura foehnului, cu ajutorul unor camere alimentate de inteligența artificială.

Produsele electrocasnice au fost majoritare la IFA

O tendință pe care am observat-o cât am fost la IFA a fost numărul de produse electrocasnice. Mai mulți producători, printre care și Samsung, au lansat electrocasnice noi. Spre exemplu, Dyson a lansat primul său aspirator robot umed, care dispune de un mop cu role cu autocurățare, navigare cu LiDAR, dar și o stație de golire automată a coșului de gunoi.

Totodată, și Ecovacs a lansat aspiratorul său robot Deebot X11 Omnicyclone, care, pentru 1.500 de dolari, oferă încărcare rapidă, dar și spălare în același timp cu aspirarea.

Că tot vorbeam de Samsung, acesta a lansat conceptul AI Home, electrocasnice dotate cu inteligență artificială și interconectate între ele. Printre aparate se numără frigidere și televizoare care, conform Samsung, pot reduce facturile la curent ale utilizatorilor. Nici sud-coreenii nu au ratat ocazia de a prezenta un aspirator robot care poate evita obstacole, dar și „cel mai puternic aspirator vertical”.

Robotul de tenis, tabloul AI și căștile cu noise cancelling cu fir

Propun să ne detașăm de electrocasnice, și să vedem ce alte inovații au prezentat producătorii mici. Spre exemplu, compania SwitchBot a prezentat robotul care știe să joace tenis. Acemate este dotat cu două camere binoculare de rezoluție 4K, roți omnidirecționale și o plasă mare. Toate aceste elemente îi permit să urmărească și să prindă mingea aruncată de jucător, dar și să îi servească o alta în schimb. Totodată, robotul vine și cu o aplicație de coaching, care oferă utilizatorului date și sfaturi despre cum să joace mai bine.

Compania a mai venit și cu AI Art Frame, un ecran cu E Ink Spectra 6 care permite afișarea fotografiilor. Fie acestea pot fi fotografii personale, ca o ramă tradițională, fie poze realizate cu inteligență artificială pin intermediul propriei aplicații. Acesta este disponibil în trei dimensiuni și funcționează cu o baterie care poate dura până la doi ani cu o singură încărcare, potrivit SwitchBot. Și, deși AI Art Frame este de fapt mai mult un ecran decât o ramă propriu-zisă, acesta se potrivește în ramele standard.

Un alt produs interesant prezent la IFA au fost căștile cu fir și cu noise cancelling produse de Belkin. Noile căști SoundForm USB-C Wired Earbuds se conectează cu fir la PC sau la telefon, și dispun de funcția de anulare a zgomotului de fond. Căștile conțin și un microfon pentru apeluri, și vor fi disponibile la un preț de 35 de dolari.