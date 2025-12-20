Google a extins funcționalitățile aplicației Gemini prin introducerea unei opțiuni de verificare a videoclipurilor generate sau editate cu propriile sale modele de inteligență artificială. Utilizatorii pot încărca un videoclip și pot întreba direct aplicația dacă acesta a fost realizat folosind Google AI, conform TheVerge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pentru a face această verificare, Gemini analizează atât componenta vizuală, cât și cea audio a fișierului. Aplicația caută un watermark proprietar numit SynthID, dezvoltat de Google special pentru identificarea conținutului generat de AI.

Cum funcționează detectarea SynthID

Potrivit companiei, răspunsul oferit nu se limitează la un simplu „da” sau „nu”. Gemini indică și momentele exacte din videoclip sau din pista audio în care watermark-ul este detectat. Google susține că SynthID este un watermark „imperceptibil”, conceput astfel încât să nu afecteze experiența de vizionare.

Limitările tehnologiei de watermarking

Cu toate acestea, rămâne neclar cât de ușor poate fi eliminat sau dacă alte platforme vor putea identifica și folosi aceste informații pentru a marca în mod clar conținutul generat de inteligență artificială. În trecut, alte soluții de marcare au fost eliminate relativ simplu, iar lipsa unui standard comun între platforme continuă să fie o problemă.

Extensie de la imagini la videoclipuri

Compania a lansat o funcționalitate similară pentru imagini în luna noiembrie, însă și atunci verificarea a fost limitată exclusiv la conținut creat sau modificat cu Google AI. Aceeași limitare se aplică și în cazul videoclipurilor: Gemini nu poate confirma dacă un material a fost generat de alte modele AI, din afara ecosistemului Google.

Metadata C2PA și provocările etichetării

În paralel, Google utilizează și metadate (informații despre cine și cum a creat conținutul) de tip C2PA (o inițiativă internațională pentru autentificarea conținutului digital, care folosește metadate pentru a arăta cine a creat sau modificat un material și cu ce instrumente) în anumite modele de generare a imaginilor din cadrul Gemini. Totuși, lipsa unei etichetări coordonate la nivelul rețelelor sociale face ca materialele false sau deepfake-urile să poată circula fără a fi semnalizate corespunzător.

Specificații tehnice și disponibilitate

Noua funcție de verificare acceptă videoclipuri de până la 100 MB și o durată maximă de 90 de secunde. Aceasta este disponibilă în toate limbile și regiunile în care aplicația Gemini este deja accesibilă.