Rebirth, sistemul cu airbaguri externe pentru avioane / O tehnologie AI inspirată de tragedia zborului 171 al companiei Air India

Tragedia zborului 171 al companiei Air India, prăbușit pe 12 iunie la Ahmedabad, a lăsat în urmă 270 de victime și o întreagă lume șocată. Din acest episod dramatic s-a născut un proiect neobișnuit, dar cu potențial uriaș… airbaguri externe gigantice, asemănătoare unor popcorn-uri uriașe, menite să protejeze avioanele în cazul unui impact inevitabil, informează Corriere della Sera.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inovația, denumită Rebirth, este creată de doi ingineri aeronautici indieni, Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan, și a fost deja nominalizată la James Dyson Award 2025, un prestigios premiu internațional dedicat ideilor cu impact global.

Cum funcționează Rebirth

Sistemul se bazează pe senzori și inteligență artificială care monitorizează constant altitudinea, viteza, starea motoarelor, direcția de zbor, incendiile și reacțiile piloților. Atunci când coliziunea nu mai poate fi evitată, la sub 900 de metri de sol, se declanșează automat airbagurile uriașe, capabile să învăluie avionul într-un cocon protector. Acestea absorb energia impactului și reduc semnificativ forțele exercitate asupra fuselajului.

În momentul prăbușirii se activează semnale în infraroșu și GPS, care ajută echipele de salvare să localizeze rapid epava. Sistemul poate fi montat atât pe aeronave noi, cât și pe cele aflate deja în uz.

Tehnologie inspirată din tragedie

Proiectul a fost conceput ca răspuns direct la accidentul din iunie. „Mama mea nu reușea să doarmă, se gândea la teama pasagerilor și a piloților care știau că nu există scăpare. Am transformat acel sentiment de neputință în cercetare”, povestește Eshel Wasim.

Simulările computerizate realizate până acum arată că sistemul poate reduce forța impactului cu peste 60%. Airbagurile sunt construite din materiale ultra-rezistente precum Kevlar, TPU și Zylon, combinate cu straturi speciale pentru absorbția șocurilor. În plus, dacă motoarele sunt funcționale, se activează propulsia inversă pentru a reduce viteza aeronavei cu până la 20%.

Între entuziasm și scepticism

Deși rezultatele inițiale par promițătoare, specialiștii avertizează că există provocări majore. Greutatea suplimentară a sistemului ar putea afecta performanța aeronavelor, iar dimensiunea uriașă necesară pentru a proteja un avion de pasageri de peste 270 de tone ridică semne de întrebare.

„Airbagurile și propulsoarele pot reduce forța impactului, dar dacă sistemul adaugă prea multă masă și rezistență aerodinamică, efectul benefic s-ar putea pierde”, avertizează Jeff Edwards, fost pilot și consultant în siguranța aeronautică.

Următorul pas

Cei doi inventatori au construit deja un prototip la scară redusă și speră ca în următorii cinci ani sistemul să fie testat pe aeronave reale. „Ne dorim ca supraviețuirea unui accident aviatic să nu mai fie un miracol, ci o regulă”, spun Wasim și Srinivasan.