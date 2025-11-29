dark
Mexic anunță planul de a construi cel mai mare supercomputer din America Latină

George Radu
29 noiembrie 2025
Un operator lucrează la supercomputerul Jupiter
Jupiter, Credit foto: Oliver Berg / DPA / Profimedia
Guvernul mexican a anunțat miercuri planul de a construi un supercomputer cu o capacitate de procesare de șapte ori mai mare decât cel mai puternic computer din America Latină în prezent. Supercomputerul va fi numit Coatlicue (după o zeiță din mitologia aztecă, ce simbolizează sursa puterii și a vieții) și va avea o capacitate de procesare de 314 petaflopi, anunță TechXplore.

„Ne dorim să fie un supercomputer public, un supercomputer pentru oameni”, a declarat președintele Claudia Sheinbaum.

Costuri totale de 326,6 milioane de dolari

Construcția lui Coatlicue va începe în ianuarie și va dura 24 de luni, cu un cost total estimat la șase miliarde de pesos (326,6 milioane de dolari), potrivit lui Jose Merino, directorul Agenției Mexicane pentru Transformare Digitală.

Principalul scop al supercomputerului va fi să sprijine proiecte publice care necesită o putere mare de calcul, inclusiv prognoza climatică, planificarea semănatului și recoltării culturilor, precum și proiecte legate de apă, petrol și energie. De asemenea, acesta va fi utilizat în cercetarea științifică și pentru sprijinirea proiectelor antreprenoriale.

Modelul mexican nu va putea concura însă cu cele mai puternice computere din lume

În prezent, Pegaso, un computer privat din Brazilia, cu o capacitate de cu 42 de petaflopi, este considerat cel mai puternic din America Latină.

Modelul mexican nu va putea concura însă cu cele mai puternice computere din lume, denumite supercomputere exascale, în fruntea cărora se află El Capitan. Operat de Laboratorul Național Lawrence Livermore din Statele Unite, El Capitan are o capacitate de procesare de 1,809 exaflopi, adică este capabil să efectueze quintilioane de calcule pe secundă (10 la puterea 18).

Recent, Europa a prezentat un rival, Jupiter, găzduit în vestul Germaniei, capabil de asemenea să efectueze cel puțin un quintilion de calcule pe secundă, echivalentul a aproximativ un milion de smartphone-uri.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

