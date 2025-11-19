Statele Unite pregătesc aprobarea primelor exporturi de cipuri avansate pentru inteligență artificială către firma saudită Humain, un pas strategic în contextul întâlnirii dintre prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și președintele american Donald Trump, anunță Bloomberg.

Aprobările fac parte dintr-un acord mai amplu între Washington și Riad privind dezvoltarea AI, care ar putea fi finalizat chiar săptămâna aceasta. Prin acest acord, guvernul american ar urma să susțină un volum negociat de cereri de export de cipuri AI către Arabia Saudită, care a avut nevoie de permisiunea Washingtonului pentru astfel de livrări încă din 2023.

Tranzacția va implica „anumite niveluri de cipuri”

Președintele Donald Trump a declarat că tranzacția va implica „anumite niveluri de cipuri”, în timp ce sursele estimează că numărul semiconductoarelor aprobate ar putea ajunge la zeci de mii. Aprobarea reprezintă un câștig major pentru companii precum Nvidia și AMD, care urmăresc să furnizeze pe piața din Orientul Mijlociu. CEO-ul Humain, Tareq Amin, a anunțat că firma intenționează să folosească până la 400.000 de cipuri AI până în 2030.

Compania Humain, unde prințul moștenitor saudit deține funcția de președinte, a fost lansată oficial în timpul vizitei lui Trump în Arabia Saudită și este principala inițiativă a regatului pentru valorificarea investițiilor masive în inteligență artificială. Compania și-a propus să construiască o capacitate de calcul de 6,6 gigawați până în 2034, suficientă pentru a alimenta aproximativ 5 milioane de gospodării americane, o inițiativă care rivalizează cu joint venture-ul Stargate al OpenAI.

Tehnologia americană nu va fi transferată către terți neautorizați

Acordul include, potrivit surselor, condiții de securitate stricte, inclusiv în relație cu China, pentru a asigura că tehnologia americană nu va fi transferată către terți neautorizați. În plus, Humain s-a angajat să nu achiziționeze echipamente de la Huawei, un pas care ar trebui să consolideze astfel încrederea Washingtonului în parteneriatul cu regatul saudit.