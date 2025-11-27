Orange Romania anunţă că a lansat tehnologia 5G+ în metroul din Bucureşti. În staţiile unde a fost activată deja noua reţea, vitezele la internetul mobil pot ajunge până la 1 Gbps. În luna noiembrie, Orange a început activarea 5G+ cu proiecte-pilot în staţiile Preciziei şi Păcii. Între timp, instalarea a fost finalizată şi în Piaţa Victoriei 1 şi 2. Iar săptămâna aceasta a fost pornit serviciul în Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte staţii de pe toate magistralele: Piaţa Romană, Universitate, Piaţa Unirii 1 şi 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

”Orange Romania a lansat tehnologia 5G+ în metroul din Bucureşti. În staţiile unde a fost activată deja noua reţea, clienţii Orange pot atinge viteze la internetul mobil de până la 1 Gbps. Este pentru prima dată când se ajunge la această performanţă în subteran la noi în ţară. Iar cei care folosesc 4G beneficiază de o experienţă mobilă îmbunătăţită, datorită noilor echipamente instalate”, anunţă compania.

Orange a început activarea 5G+ cu proiecte-pilot în staţiile Preciziei şi Păcii

În luna noiembrie, Orange a început activarea 5G+ cu proiecte-pilot în staţiile Preciziei şi Păcii. Între timp, instalarea a fost finalizată şi în Piaţa Victoriei 1 şi 2. Iar săptămâna aceasta a fost pornit serviciul în Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte staţii de pe toate magistralele: Piaţa Romană, Universitate, Piaţa Unirii 1 şi 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu.

”Operatorul îşi propune să asigure conectivitate neîntreruptă la viteze mari, indiferent unde s-ar afla le metrou clienţii Orange. Aşadar, acoperirea nu vizează doar staţiile, ci şi tunelurile. Totodată, lucrările de modernizare vor asigura servicii mai stabile şi pentru cei care se află pe mai vechea tehnologie 4G. Beneficiile 5G+ sunt evidente: aplicaţiile, site-urile web şi dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu, fişierele de mari dimensiuni pot fi transmise mult mai rapid, streaming-ul video şi apelurile video îşi menţin calitatea, chiar şi în mişcare. Însă cel mai mare beneficiu este pentru cei care folosesc metroul bucureştean pentru transport între serviciu şi acasă”, precizează compania.

Noua tehnologie poate fi până la de 10 ori mai eficientă decât cea anterioară

Călătorii din reţeaua Orange vor avea o conexiune mult mai stabilă chiar şi de pe drum, pe măsură ce va fi implementată noua tehnologie pe toată harta din subteran.

”Tehnologia 5G/5G+ este, totodată, mult mai prietenoasă cu mediul. Cu cât există mai mulţi utilizatori pe 5G+, cu atât scade consumul de curent per Mb de trafic. De fapt, noua tehnologie poate fi până la de 10 ori mai eficientă pentru aceeaşi cantitate de trafic decât în cazul celor anterioare. Totodată, această reţea modernă are capacitatea de a intra în „mod economic”, când nu este utilizată intens. La metrou, de exemplu, poate scădea substanţial traficul în afara perioadelor de vârf şi mai ales noaptea, când doar lucrătorii de la mentenanţă, curăţenie şi pază au nevoie de conectivitate, iar tehnologia 5G+ poate fi şi mai economică în acest interval”, mai arată operatorul.

Orange Romania intenţionează să acopere întregul metrou bucureştean cu 5G+ până la finalul lui 2026

”Aceste planuri fac parte din strategia de extindere şi îmbunătăţire a reţelelor cu cele mai bune tehnologii, deoarece este operatorul cu cea mai mare investiţie în spectrul 5G/5G+ din România: 265 milioane de euro, pentru o perioada de 25 de ani. Ceea ce se observă în inovaţiile de până acum, cum ar fi cele peste 70 oraşe cu acoperire 5G/5G+ atinse în această toamnă”, subliniază compania.

În acelaşi timp, conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange se menţine cea mai rapidă reţea mobilă din România, cu viteze medii de download de 95 Mbps, şi are totodată cel mai rapid internet fix, cu viteze medii de download de 558 Mbps.