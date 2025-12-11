Roborock lansează în România Qrevo EdgeT, un aspirator robot ultra-subțire cu sistem LiDAR retractabil

Roborock a lansat în România noul Qrevo EdgeT, un aspirator robot proiectat pentru spațiile înguste, cu o înălțime de doar 7,98 cm și un sistem de navigație LiDAR (LDS) retractabil. Modelul este orientat către utilizatorii care vor performanță ridicată la un preț accesibil, dar și un design ușor de integrat în locuințe, conform unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Navigație adaptivă pentru mobilă joasă

Roborock Qrevo EdgeT este al doilea cel mai subțire aspirator robot disponibil local, după Saros 10R. Senzorul LDS retractabil îi permite să cartografieze spațiile largi la 360°, iar atunci când intră sub mobilă, modulul coboară automat pentru a evita blocajele și pentru a curăța zone inaccesibile modelelor cu LDS fix. În pasaje strâmte, robotul folosește un câmp vizual de 100° orientat spre spate pentru o navigare precisă.

Perii anti-încurcare și curățare eficientă în colțuri

Motorul de 18.500 Pa și sistemul Dual Anti-Tangle – format din peria DuoDivide și peria laterală FlexiArm – sunt concepute pentru a colecta părul și praful fără riscul încurcării. FlexiArm extinde automat peria în apropierea pereților și mobilierului, facilitând curățarea colțurilor și a marginilor.

Stație multifuncțională cu spălare și uscare automate

Qrevo EdgeT folosește mopuri rotative care se ridică automat cu până la 10 mm atunci când trece pe covoare. Stația multifuncțională 3.0 spală mopurile cu apă încălzită la 75°C și le usucă cu aer cald la aproximativ 45°C, eliminând necesitatea intervenției manuale. Mopurile aplică o presiune de 8 N și operează la 200 de rotații pe minut.

Funcții pentru utilizatorii cu animale de companie

Robotul poate fi controlat prin aplicația Roborock, care permite monitorizarea în timp real și programarea sesiunilor de curățenie. Funcțiile Search for the Pet și video call facilitează verificarea animalelor de companie, iar sistemul Reactive AI recunoaște 108 tipuri de obiecte pentru a evita cabluri, jucării sau alte obstacole. Aspiratorul se oprește automat când detectează un animal în față.

Preț și disponibilitate

Potrivit comunicatului, Roborock Qrevo EdgeT este disponibil exclusiv la Altex la prețul promoțional de 4.399 lei, în perioada 11–17 decembrie. Din 18 decembrie, prețul recomandat devine 4.599 lei.