Apple va concentra în acest an producția și livrările pe trei modele de vârf ale iPhone, urmând să amâne debutul versiunii standard, pe fondul unei ajustări a strategiei de marketing și al dificultăților din lanțurile de aprovizionare, scrie cotidianul financiar japonez Nikkei, citat de Reuters.

Surse apropiate situației susțin că grupul american mizează pe lansarea primului său iPhone pliabil, alături de alte două modele nepliabile, dotate cu camere îmbunătățite și ecrane mai mari. Acestea sunt programate pentru o lansare majoră în a doua jumătate a anului 2026, în timp ce modelul standard, iPhone 18, ar urma să ajungă pe piață abia în prima parte a anului 2027, potrivit Agerpres.

„Menținerea unui lanț de aprovizionare stabil este una dintre provocările majore ale acestui an!”

Decizia are ca obiectiv folosirea mai eficientă a resurselor și creșterea veniturilor și marjelor de profit generate de dispozitivele premium, într-un context marcat de scumpirea cipurilor de memorie și a materialelor, dar și de riscurile de producție asociate tehnologiilor industriale mai complexe necesare pentru primul telefon pliabil al companiei, notează Nikkei.

„Menținerea unui lanț de aprovizionare stabil este una dintre provocările majore ale acestui an, iar schimbarea strategiei de marketing a influențat, la rândul ei, decizia de a acorda prioritate modelelor premium”, a declarat pentru Nikkei un director al unui furnizor de componente pentru iPhone.

„Rezultate financiare trimestriale peste așteptările Wall Street”

Apple a raportat joi seară rezultate financiare trimestriale peste așteptările Wall Street, susținute de cererea solidă pentru iPhone și de revenirea vânzărilor din China. CEO-ul Tim Cook a declarat pentru Reuters că interesul pentru cele mai recente modele este „uluitor”.

În trimestrul încheiat la sfârșitul lunii decembrie, compania a înregistrat un profit net de 42,1 miliarde de dolari, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar veniturile au atins un nivel record de 143,8 miliarde de dolari, din care 85,3 miliarde de dolari au provenit din vânzările de iPhone.