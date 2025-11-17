dark
Apple va lansa trei smartphone-uri de top în 2026, inclusiv primul iPhone pliabil / Compania își modifică în premieră programul de lansări, adoptând o nouă strategie

Redacția TechRider
17 noiembrie 2025
Telefoane iPhone 17 Pro
Sursa foto: Andrej Sokolow / DPA / Profimedia
2026 va fi un an al premierelor pentru iPhone, care va avea cel mai mare număr de flagship-uri de până acum, dar şi o schimbare de strategie privind lansările, transmite News.ro.

Apple îşi va lansa anul viitor primul smartphone pliabil, conform Bloomberg, care-l numeşte iPhone Fold.

Asta va face ca seria de anul viitor să aibă, pentru prima oară, trei vârfuri de gamă – la cele două modele Pro se va adăuga şi Fold.

Cu atât de multe telefoane, Apple va schimba de anul viitor şi strategia de lansare. Cele trei flagship-uri vor fi prezentate toamna, în vreme ce restul modelelor vor fi lansate în primăvara anului viitor.

iPhone 18 (versiunea de bază), iPhone 18e şi o nouă versiune de iPhone Air, ar urma să fie lansate undeva în al doilea trimestru din 2027.

Prin separarea lansării vârfurilor de gamă de celelalte modele şi organizarea a două evenimente separate de lansare la şase luni distanţă, Apple încearcă să distribuie mai bine încasările de-a lungul anului.

Între timp, seria iPhone 17 este aşteptată să contribuie la creşterea veniturilor companiei, în ciuda vânzărilor sub aşteptări ale noului iPhone Air.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

