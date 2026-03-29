Preferințele consumatorilor în alegerea smartphone-urilor se schimbă, iar prețul nu mai este principalul criteriu de decizie.

Potrivit unui studiu realizat de Allstate Protection Plans Mobile, durata de viață a bateriei a devenit cel mai important factor pentru utilizatori.

Autonomia devine criteriul principal

Datele arată că bateria a depășit prețul în topul criteriilor de achiziție, semnalând o schimbare în modul în care utilizatorii percep smartphone-urile.

Pe lângă autonomie, cumpărătorii mai iau în calcul capacitatea de stocare, calitatea camerei, dimensiunea ecranului și reputația brandului.

În acest context, funcțiile bazate pe inteligență artificială nu se regăsesc printre prioritățile imediate ale utilizatorilor, în ciuda accentului pus pe acest segment de către industrie.

Ciclurile de înlocuire se extind

Schimbarea priorităților se reflectă și în durata de utilizare a dispozitivelor. Tot mai mulți utilizatori aleg să păstreze telefoanele mai mult timp, în loc să le înlocuiască anual.

Potrivit sondajului, frecvența de schimbare este următoarea:

3% își schimbă telefonul la șase luni;

22% anual;

27% o dată la doi ani;

23% la 3–4 ani;

21% doar atunci când dispozitivul se defectează.

Aceste date indică o schimbare de percepție: smartphone-urile sunt tot mai des tratate ca bunuri pe termen lung, nu ca produse cu ciclu rapid de înlocuire.

Camera foto rămâne un criteriu important

Calitatea camerei continuă să influențeze deciziile de cumpărare, chiar dacă performanțele au crescut semnificativ în toate segmentele de preț.

Modelele mid-range oferă deja senzori de peste 100 MP, în timp ce flagship-urile pun accent pe performanțe avansate în materie de zoom, procesare și calitate a imaginii.

Presiune pe producători

Schimbările din comportamentul consumatorilor obligă producătorii, inclusiv Apple și Samsung, să își adapteze strategiile.

Diferențierea nu mai poate fi realizată doar prin notorietatea brandului sau prin lansări anuale, ci prin îmbunătățiri concrete, în special în ceea ce privește autonomia și durabilitatea.

Studiul a fost realizat în perioada octombrie–noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de adulți din Statele Unite.