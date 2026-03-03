În ultimii ani, piața telefoanelor second-hand a cunoscut o creștere spectaculoasă, alimentată de prețurile semnificativ mai mici față de cele ale dispozitivelor noi și de preocupările tot mai accentuate legate de impactul asupra mediului. Tot mai mulți consumatori aleg variante recondiționate, considerate mai sustenabile, în ciuda reticențelor persistente privind fiabilitatea acestor produse, relatează AFP, citată de Agerpres.

În Franța, jumătate dintre consumatori au cumpărat deja un smartphone second-hand, potrivit barometrului anual Recommerce/Kantar publicat pe 23 februarie – un procent dublu față de 2019. Studiul vorbește chiar despre apariția unei „generații recondiționate”. În prezent, 22% dintre francezi folosesc un telefon la mâna a doua, adică mai mult de unul din cinci, a declarat Augustin Becquet, director în cadrul Recommerce, unul dintre liderii europeni în domeniul produselor high-tech recondiționate.

Principalul motor al acestei tendințe rămâne prețul

Un smartphone recondiționat poate costa chiar și la jumătate față de unul nou, un avantaj important într-un context marcat de inflație și scăderea puterii de cumpărare. „Această presiune asupra bugetelor oferă consumatorilor un motiv suplimentar să evite produsele supraevaluate”, a explicat Thibaud Hug de Larauze, cofondator și director al Back Market, platformă specializată în tehnologie recondiționată. Compania franceză a devenit profitabilă pentru prima dată în 2025, la 12 ani de la înființare, un semn clar al maturizării pieței.

Pe lângă factorul financiar, argumentul ecologic cântărește tot mai mult în decizia de cumpărare. Potrivit lui Steven Moore, responsabil pentru strategie climatică la GSMA, un telefon recondiționat poate reduce impactul climatic cu până la 87% comparativ cu un model nou. Conform unui raport al firmei de analiză Mordor Intelligence, smartphone-urile recondiționate reprezintă în prezent aproape 10% din totalul vânzărilor anuale la nivel global.

Mulți clienți se tem că telefoanele second-hand ar putea avea o durată de viață mai scurtă

Consumatorii din Europa și America de Nord par să adopte mai rapid principiile economiei circulare, prelungind durata de viață a produselor și contribuind la reducerea deșeurilor electronice. Totuși, scepticismul persistă: mulți clienți se tem că telefoanele second-hand ar putea avea o durată de viață mai scurtă.

Pentru a combate aceste rezerve, companiile din domeniu introduc standarde mai stricte de calitate, oferte premium – cu baterii aproape noi și aspect similar produselor noi – și garanții de unu sau doi ani. Claire Gillies, responsabilă de divizia de consumatori la operatorul britanic BT, a subliniat, la Mobile World Congress de la Barcelona, importanța standardizării și a garanțiilor pentru consolidarea încrederii.

Deși adopția diferă de la o regiune la alta – piețele europene și anumite zone din America de Nord fiind mai avansate decât cele emergente – perspectivele rămân optimiste. Evaluată la aproximativ 70 de miliarde de dolari în 2026, piața smartphone-urilor second-hand ar putea ajunge la aproape 100 de miliarde de dolari până în 2031, potrivit estimărilor analiștilor.