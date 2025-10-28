Un smartphone Samsung Galaxy S25+ ar fi luat foc / Dispozitivul nu era conectat la priză

Un telefon Galaxy S25+ ar fi luat foc, iar utilizatorul telefonului, care locuiește în Coreea de Sud, a postat o imagine cu presupusul terminal distrus pe site-ul forumului comunității Samsung, transmite SamMobile.

Se pare că telefonul nu se încărca când a luat foc. Utilizatorul spune că ținea dispozitivul Galaxy S25+ în mână, iar acesta a început să se supraîncălzească. Apoi a scos un zgomot puternic, după care utilizatorul a aruncat telefonul pe podea, iar acesta a luat foc încet.

Telefonul a fost predat centrului de service Samsung, care a declarat că cauza incendiului nu este încă cunoscută.

SamMobile a contactat Samsung în legătură cu acest incident, dar nu a primit încă un răspuns din partea companiei.