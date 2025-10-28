dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
104 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un smartphone Samsung Galaxy S25+ ar fi luat foc / Dispozitivul nu era conectat la priză

Redacția TechRider
28 octombrie 2025
Sursa foto: Samsung Community
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Un telefon Galaxy S25+ ar fi luat foc, iar utilizatorul telefonului, care locuiește în Coreea de Sud, a postat o imagine cu presupusul terminal distrus pe site-ul forumului comunității Samsung, transmite SamMobile.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Se pare că telefonul nu se încărca când a luat foc. Utilizatorul spune că ținea dispozitivul Galaxy S25+ în mână, iar acesta a început să se supraîncălzească. Apoi a scos un zgomot puternic, după care utilizatorul a aruncat telefonul pe podea, iar acesta a luat foc încet.

Telefonul a fost predat centrului de service Samsung, care a declarat că cauza incendiului nu este încă cunoscută.

SamMobile a contactat Samsung în legătură cu acest incident, dar nu a primit încă un răspuns din partea companiei.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...