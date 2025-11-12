Apple nu va lansa următoarea versiune a iPhone Air în toamna anului 2026, așa cum era planificat inițial, din cauza vânzărilor slabe, relatează The Information, citând surse familiarizate cu subiectul, potrivit Reuters.

Compania a lansat iPhone Air în 2025 ca o alternativă mai subțire și mai ușoară în cadrul portofoliului său de iPhone-uri. Modelul, cu un design subțire, a venit cu unele compromisuri în ceea ce privește dimensiunea bateriei și caracteristicile camerei.

Analiștii au afirmat că cererea pentru iPhone Air a fost mai slabă decât se anticipase inițial.

În octombrie, compania a declarat că iPhone Air va fi disponibil pentru precomenzi în China, după aprobarea de către autoritățile de reglementare a serviciilor eSIM de către operatorii de telecomunicații.

iPhone Air este vândut în China fără un slot fizic pentru SIM, suportând doar conectivitatea eSIM.