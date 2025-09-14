Utilizarea smartphone-urilor înainte de 13 ani poate afecta sănătatea mintală pe viață, avertizează experții

Deținerea unui smartphone înainte de vârsta de 13 ani este asociată cu probleme semnificative de sănătate mintală și bunăstare diminuată în perioada tinereții, arată un studiu global care a implicat peste 100.000 de tineri, studiu citat de Science Daily.

Cercetarea, publicată recent în Journal of Human Development and Capabilities, a descoperit că tinerii între 18 și 24 de ani care au primit primul smartphone la 12 ani sau mai devreme sunt mai predispuși să raporteze gânduri suicidare, agresivitate, detașare de realitate, dificultăți în reglarea emoțională și stima de sine scăzută.

Potrivit Dr. Tara Thiagarajan, cercetător în domeniul neurologiei și fondator al Sapien Labs (o organizație non-profit de cercetare fondată în 2016), care a coordonat studiul, aceste efecte sunt în mare parte legate de accesul timpuriu la rețelele sociale, dar și de riscuri crescute de cyberbullying, somn perturbat și relații familiale tensionate care se manifestă până la vârsta adultă.

„Datele noastre indică faptul că deținerea timpurie a smartphone-urilor și accesul la rețelele sociale asociat acestora provoacă schimbări profunde în sănătatea mintală și bunăstarea tinerilor adulți”, explică Dr. Thiagarajan.

Problemele „cutiei negre” și efectele invizibile

Cercetătoarea avertizează că aceste simptome nu sunt neapărat cele tradiționale de depresie sau anxietate și pot fi trecute cu vederea în studiile standard. Agresivitatea crescută, detașarea de realitate și gândurile suicidare reprezintă semnale de alarmă cu potențial impact societal, pe măsură ce aceste comportamente devin mai frecvente în rândul noilor generații.

În timp ce multe platforme de social media cer o vârstă minimă de 13 ani, aplicarea acestor reguli este inconsistentă, iar vârsta medie de utilizare a primului smartphone continuă să scadă. Mulți copii petrec ore întregi pe dispozitive, iar algoritmii platformelor AI pot amplifica conținutul dăunător și favorizează comparațiile sociale, ceea ce afectează și activități fundamentale precum somnul și interacțiunea față în față.

Recomandări pentru politici publice

Experții recomandă măsuri urgente pentru protejarea sănătății mintale a copiilor. Aceștia propun introducerea educației obligatorii privind alfabetizarea digitală și sănătatea mintală, restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la platformele sociale și implementarea unor reguli stricte pentru companiile de tehnologie care încalcă aceste reglementări.

De asemenea, sugerează adoptarea unor restricții graduale de acces la smartphone-uri, similar reglementărilor privind consumul de alcool și tutun pentru minori, unde responsabilitatea este împărțită între părinți, instituții și companii.

Descoperiri cheie

Studiul arată că simptomele cel mai puternic asociate cu deținerea timpurie a smartphone-urilor includ gândurile suicidare, agresivitatea, detașarea de realitate și halucinațiile. Tinerii care au primit primul telefon înainte de 13 ani au înregistrat scoruri mai scăzute de sănătate mintală, cu valori care scad proporțional cu vârsta de primire a dispozitivului.

Accesul timpuriu la rețelele sociale explică aproximativ 40% din legătura dintre smartphone-urile timpurii și sănătatea mintală ulterioară, în timp ce relațiile familiale slabe, cyberbullying-ul și somnul perturbat joacă și ele roluri importante.

Deși dovezile nu demonstrează încă o cauzalitate directă, cercetătorii susțin că riscul potențial este suficient de mare pentru a justifica acțiuni preventive. „Deținerea smartphone-urilor în copilărie, o poartă timpurie către medii digitale alimentate de AI, afectează profund sănătatea mintală și bunăstarea în adult, cu consecințe asupra agenției individuale și a societății”, concluzionează Dr. Thiagarajan.