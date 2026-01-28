Polonia cere lui Elon Musk să limiteze accesul Rusiei la rețeaua Starlink

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, i-a solicitat public lui Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX și operator al rețelei de comunicații prin satelit Starlink, să ia măsuri pentru a împiedica utilizarea serviciului de către forțele armate ruse în războiul din Ucraina, relatează AFP.

„Hei, om mare, @elonmusk, de ce nu-i împiedici pe ruşi să folosească Starlink pentru a viza oraşele ucrainene? A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”, a scris Sikorski pe pagina sa de X.

Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026

Sikorski, care deține și funcția de vicepremier în guvernul polonez, a reacționat la o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite, privind folosirea sistemelor Starlink de către armata rusă în operațiuni militare. Oficialul polonez a sugerat că menținerea accesului Rusiei la rețea ar contribui indirect la atacuri asupra teritoriului ucrainean.

Potrivit ISW, forțele ruse utilizează tot mai frecvent conexiuni Starlink pentru a extinde raza de operare a dronelor de atac BM-35, permițând desfășurarea unor lovituri de distanță medie împotriva pozițiilor din spatele frontului ucrainean. Institutul estimează că aceste drone, conectate la rețeaua prin satelit, pot avea o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, scrie Agerpres.

În acest context, ISW avertizează că o astfel de capacitate ar putea plasa sub amenințare nu doar cea mai mare parte a Ucrainei, ci și întreg teritoriul Republicii Moldova, precum și zone din Polonia, România și Lituania, în cazul în care dronele ar fi lansate de pe teritoriul Rusiei sau din regiunile ucrainene ocupate.

Serviciile de informații ucrainene susțin că terminalele Starlink utilizate de armata rusă nu au fost furnizate direct de compania lui Elon Musk, ci ar fi fost obținute prin canale neoficiale, inclusiv prin importuri realizate de state terțe. Elon Musk a negat anterior, în februarie 2024, că SpaceX ar fi vândut în mod direct terminale Starlink către Rusia.

Limitarea accesului Rusiei la rețeaua Starlink ridică însă dificultăți tehnice și operaționale, în condițiile în care sistemul este folosit pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații pe câmpul de luptă. O eventuală întrerupere generală a serviciului în regiune ar putea afecta și capacitățile de apărare ale Ucrainei.

Rusia continuă să lanseze zilnic atacuri cu drone asupra pozițiilor militare ucrainene, dar și asupra infrastructurii energetice, rețelelor de transport și zonelor rezidențiale. Potrivit autorităților de la Kiev, în noaptea de luni spre marți au fost lansate 165 de drone rusești, dintre care 135 au fost interceptate și doborâte de apărarea aeriană ucraineană.