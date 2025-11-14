Reuters: Operatorii de telefonie mobilă din Europa sunt pe cale să câștige accesul la cea mai mare parte a spectrului cheie, în lupta cu industria Wi-Fi

Operatorii de telecomunicații din Europa sunt pe cale să obțină acces la cea mai mare parte a spectrului cheie râvnit și de furnizorii de internet, cu sprijinul unui organism consultativ al Comisiei Europene, au declarat persoane cu cunoștințe directe despre această chestiune pentru Reuters.

În această chestiune sunt implicate Deutsche Telekom, Orange, TIM, Vodafone și alte companii de telecomunicații împotriva Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft și alte companii de tehnologie.

Primele doresc mai mult spectru pentru serviciile mobile, avertizând că Europa ar putea rămâne în urma SUA în ceea ce privește implementarea 6G dacă nu va avea acces la banda superioară de 6 GHz, unul dintre puținele intervale mari rămase de spectru de bandă medie disponibile.

Cel de-al doilea grup susține că spectrul suplimentar este esențial pentru serviciile Wi-Fi și pentru următoarea generație de servicii și produse digitale. Ambele grupuri doresc ca întreaga bandă superioară de 6 GHz să le fie alocată exclusiv.

Grupul pentru politica spectrului radio, care s-a reunit miercuri la Bruxelles, va emite în curând avizul său în care propune ca 540 MHz din banda de 6 GHz să fie alocați operatorilor de telefonie mobilă, au declarat sursele.

Restul de 160 MHz care ar putea fi alocat companiilor Wi-Fi va fi înghețat până la Conferința mondială de radiocomunicații din 2027, organizată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), care va oferi o foaie de parcurs pentru benzile de spectru pentru viitoarele tehnologii mobile, mai notează Reuters.

Avizul grupului de politică va fi transmis Conferinței Europene a Administrațiilor Poștale și de Telecomunicații (CEPT), formată din 46 de țări care cooperează în domeniul reglementării și standardizării tehnice.

CEPT va defini condițiile în care operatorii de telefonie mobilă pot utiliza frecvența de 540 MHz, a declarat una dintre surse.

Experții se așteaptă ca 6G să fie lansat comercial în anii 2030. Statele Unite, Canada, Coreea de Sud și alte câteva țări au alocat deja porțiuni din banda de 6 GHz pentru utilizarea wi-fi.