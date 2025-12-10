Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în India până în 2030. Compania spune că planul are ca obiectiv extinderea operațiunilor și consolidarea capabilităților de inteligență artificială pe una dintre cele mai mari piețe din Asia. Investiția o plasează printre giganții tehnologici care își intensifică prezența în India, o piață devenită strategică pentru cloud, AI și servicii digitale, potrivit Reuters.

Competiția giganților tech se intensifică pe piața Indiană

Anunțul vine într-un an în care și alte companii americane au accelerat investițiile în India. Microsoft a promis investiții de 17,5 miliarde de dolari pentru infrastructură AI și cloud până în 2030, iar Google s-a angajat să investească 15 miliarde de dolari în următorii cinci ani. Aceste proiecte reflectă competiția tot mai puternică pentru consolidarea poziției pe cea mai populată piață globală.

O strategie pe termen lung

Amazon a investit 40 de miliarde de dolari în India din 2010. Compania concurează direct cu platforma Flipkart, susținută de Walmart, și cu divizia de retail a Reliance Industries. În 2023, Amazon anunțase deja un plan de 26 de miliarde de dolari pentru extinderea operațiunilor, iar noul angajament marchează o accelerare a strategiei sale pe termen lung.

Exporturi și locuri de muncă

Amazon afirmă că a ajutat la generarea a peste 20 de miliarde de dolari în exporturi pentru comercianții indieni în ultimii zece ani. Compania vrea să crească această valoare la 80 de miliarde de dolari până în 2030 și să contribuie la crearea unui milion de noi locuri de muncă.

Planul de investiții arată că India rămâne una dintre piețele prioritare pentru Amazon, atât ca bază operațională, cât și ca centru de dezvoltare pentru tehnologii de inteligență artificială.