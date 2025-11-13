ANAF va introduce un chatbot AI și interacțiunea video cu funcționarii fiscali

ANAF va lansa în viitorul apropiat un asistent virtual conversațional (chatbot) bazat pe inteligență artificială, transmite Economedia.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Avem și alte servicii pe care le dezvoltăm în continuare. De exemplu contact center-ul, care de fapt nu este doar un simplu call center al agenției, el este integrat și cu soluția de chat. În viitor va fi integrat și cu o soluție de chatbot. La momentul în care chatbot-ul, când va fi implementat, nu va ști să răspundă, va fi integrat cu această soluție de contact center, cu chatul agenției, astfel încât un agent uman să poată să preia conversația”, a anunțat Rodica Duță, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență pentru Contribuabili, miercuri, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF) în cadrul GoTech World.

Ea a afirmat că, dacă chatbotul va fi integral cu serviciul de call center al agenției, iar dacă inteligența artificială nu va ști să răspundă la solicitare, eventual, conversația va fi transferată și către un agent uman în call center.

„În cazul în care este o situație nouă, legislativă, nu poate fi dat un răspuns, aceasta va fi transmisă într-un final într-un formular de contact, astfel încât solicitarea să fie analizată la la nivel de interpretare a legislației. Și inteligența artificială la momentul de față o vedem cu anumite limitări, este într-o dezvoltare continuă. Inteligența artificială învață de altfel de la factorul uman. Nu se hrănește singură cu informația, ea poate să o analizeze și, eventual, să o interpreteze cum vrea sau poate să fie ajutată de factorul uman, astfel încât să fie ghidată în înțelegerea mai bună a textelor pe care le interpretează”, a precizat Rodica Duță.

Doru Dudaș, președintele Comitetului Fiscal al CCF, a dezvăluit că viitorul chatbot al ANAF se va numi ANA.

„Eu pot să vă spun: colegii testează încă, dar ANA va fi surpriza în viitorul apropiat și va reprezenta, de fapt, o valorificare în această zonă de asistență a inteligenței artificiale, pentru că agenția fiscală nu poate rămâne pe loc, că are de pierdut și așa vom pierde cu toții”, a declarat Dudaș.

Interacțiune video

Rodica Duță a menționat că ANAF mai are în dezvoltare un proiect ce presupune interacțiune video cu funcționarii Fiscului, pentru ca contribuabilii să evite deplasarea la ghișeu.

„Avem în proiect în dezvoltare, acesta, care face parte tot din PNRR. Va introduce o interacțiune digitală a administrației fiscale cu contribuabilul. Atunci când contribuabilul este angrenat în diverse proceduri cu administrația fiscală, poate fi utilizată această interacțiune video ca să eliminăm deplasarea la organul fiscal”, a precizat ea.

Dezvoltări pentru SPV

Și serviciul Spațiul Privat Virtual va fi îmbunătățit, în special în sensul unei vizualizări mai bune a informațiilor, dar și în ceea ce privește numărul de funcționalități.

„Serviciul Spațiu Privat Virtual este unul dintre cele mai utilizate servicii. Avem în prezent în jur de 3,7 milioane de utilizatori persoane fizice și persoane juridice. El s-a dezvoltat și odată cu restul de servicii și de funcționalități care au fost introduse în el, odată cu dezvoltarea nevoilor care au venit atât din partea de legislație cât și din partea dezvoltărilor inovative, care trebuiau raportate într-o manieră sigură și eficientă. Considerăm că spațiu privat virtual este unul dintre canalele care va deveni vizionar pe partea de dezvoltare digitală a agenției, constant se vor îmbunătăți funcțiile lui. Nu este un sistem perfect, dar este perfectibil. Dezvoltările digitale vor duce automat și la îmbunătățirea modului de vizualizare a informațiilor care sunt disponibile prin SPV și la creșterea numărului de funcționalități pe care acesta le va oferi odată cu dezvoltarea și a celorlalte proiecte pe care ANAF-ul le are în dezvoltare”, a mai declarat Rodica Duță.

„Dezideratul nostru ca și administrație fiscală este să devenim o administrație eficientă, care să țină pasul cu tehnologiile moderne sau măcar să fim să le avem mereu în vedere, pentru că tehnologiile se dezvoltă foarte rapid”, a conchis Rodica Duță.