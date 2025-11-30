Gigantul tehnologic chinez Baidu a demarat în această săptămână o rundă majoră de concedieri care vizează multiple departamente ale companiei, după ce a raportat pierderi semnificative în al treilea trimestru al anului.

Potrivit informațiilor obținute de Reuters de la șase surse din interiorul companiei, reducerile de personal sunt percepute intern drept fiind la scară largă și vor continua până la sfârșitul anului 2025.

Amploarea concedierilor

Deși numărul exact al posturilor care vor fi eliminate nu a fost stabilit la nivel de companie, sursele indică că procentajul concedierilor variază considerabil în funcție de departament și evaluările de performanță. Pentru unele echipe, reducerile ar putea atinge chiar 40% din efectiv. Cel mai afectat va fi grupul ecosistemului mobil, susțin două surse apropiate situației.

La sfârșitul anului 2024, Baidu avea 35.900 de angajați, în scădere față de 39.800 în 2023 și 41.300 în 2022, ceea ce indică o tendință descendentă constantă a forței de muncă în ultimii ani. Compania nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea presei.

Inteligența artificială rămâne prioritate

În ciuda reducerilor masive, patru surse au confirmat că posturile legate de inteligența artificială și cloud computing vor fi în mare parte protejate. Mai mult, una dintre surse a precizat că mai multe resurse vor fi redirecționate către dezvoltarea AI, sugerând că aceasta rămâne direcția strategică prioritară a companiei.

Contextul financiar dificil

Concedierile vin în contextul celei de-a doua scăderi consecutive trimestriale a veniturilor Baidu. În al treilea trimestru, veniturile totale au scăzut cu 7%, în timp ce veniturile din publicitate online – business-ul principal al companiei – au înregistrat o cădere de 18%. Compania a raportat o pierdere de 11,23 miliarde yuani (aproximativ 1,59 miliarde dolari) pentru această perioadă.

Activitatea de publicitate online a Baidu, care administrează cel mai mare motor de căutare din China, a pierdut semnificativ cotă de piață în favoarea platformelor de social media precum RedNote și Douyin (versiunea chineză a TikTok, deținută de ByteDance).

Lupta pentru supremație în AI

Baidu a investit masiv în inteligența artificială de-a lungul anilor, fiind prima companie tech majoră din China care a lansat un serviciu aemănător cu ChatGPT în 2023. Cu toate acestea, investițiile nu au reușit încă să genereze o revenire pe segmentul principal de activitate al companiei.

Mai mult, compania a avut dificultăți în menținerea avansului inițial față de concurenți precum Alibaba și startup-ul de AI DeepSeek. Modelul de limbaj mare Ernie de la Baidu se află în urma ofertelor rivalilor, după ce compania a implementat multiple schimbări de strategie, inclusiv o trecere la open source la începutul acestui an.

Cifrele reflectă această dificultate: în septembrie, aplicația Ernie Bot de la Baidu avea doar 10,77 milioane de utilizatori activi lunar, comparativ cu 150 de milioane pentru Doubao de la ByteDance și 73,4 milioane pentru DeepSeek, conform datelor de la tracker-ul de produse AI Aicpb.com.

Strategia actuală a Baidu se concentrează pe integrarea tehnologiei AI în produsele existente, în special în căutare. Compania afirmă că mai mult de jumătate din paginile cu rezultate de căutare mobilă includ acum conținut generat de inteligență artificială.

Tendință în industria tech

Reducerile de personal au devenit o practică comună pentru marile companii din China care încearcă să reducă costurile într-un sector extrem de competitiv. Alibaba și Tencent au eliminat zeci de mii de posturi în 2022, ca răspuns la represiunea normativă exercitată de guvernul chinez asupra principalelor platforme digitale.

Fenomenul nu este limitat la China – mai multe companii tehnologice americane precum Amazon și IBM concediază, de asemenea, mii de angajați la nivel global, reflectând presiunile economice și transformările din industria tech.