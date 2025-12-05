Cloudflare, care susține o multitudine de site-uri la nivel global, întâmpină din nou probleme. Vineri, utilizatori din întreaga lume au semnalat întreruperi ale serviciilor Cloudflare, provocând un val de frustrare și nemulțumiri pe platforma de socializare X. Cloudflare a declarat că investighează problemele legate de Dashboard și de interfețele de programare a aplicațiilor (API) asociate.

Urmărește pe TechRider.ro cele mai recente evoluții ale problemelor cu Cloudflare:

UPDATE 12:10 Cloudflare susține că face mentenanță și la centrul său din Bogota între orele 12:00 și 14:00, orele României. Până atunci, utilizatorii finali din regiune pot experimenta „ușoare creșteri a latenței”.

UPDATE 11:39 Mentenanța este programată să dureze până la ora 15:00, ora României. Până atunci, ne putem aștepta la mai multe situații de picaj ale unor website-uri.

UPDATE 11:33 Cloudflare anunță că investighează un număr în creștere de erori pentru site-urile care folosesc scriptul Workers. Downdetector mai raportează probleme și la Zoom, LinkedIn și Life360.

UPDATE 11:25 Downdetector a început să funcționeze și raportează o rată crescută de probleme cu Cloudflare. Probleme pe care le întâmpină compania americană duc automat la căderea mai multor site-uri. Întreruperea afectează o mare parte din internet: X, cunoscut anterior ca Twitter, Substack, Canva și altele par să fi căzut. În mod notabil, printre acestea se numără și Downdetector, un site de monitorizare a internetului.

Sursa foto: Captură de ecran Cloudflare

Vizitatorii mai multor pagini au văzut un avertisment „500 internet server error” (eroare 500 a serverului de internet), în loc de conținutul pe care îl așteptau. Incidentul vine la doar două săptămâni și jumătate după ce Cloudflare a fost afectat de probleme majore care l-au scos offline timp de ore întregi. Unele site-uri care au fost afectate de o întrerupere majoră luna trecută nu au fost picat de această dată. Probabil, au devenit mai puțin dependente de Cloudflare în perioada de atunci. Printre acestea se numără și ChatGPT.

Problemele apar la doar două săptămâni și jumătate după ce Cloudflare a fost afectat de probleme majore care au perturbat internetul timp de ore întregi. Compania oferă servicii de infrastructură web care alimentează multe dintre cele mai mari site-uri web din lume. În general, aceasta se asigură că paginile pot rămâne online chiar și în condiții de trafic intens, situându-se între pagini și vizitatori.

UPDATE 11:15 Și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a fost afectat de problema Cloudflare. Potrivit Știrile ProTV, directoratul susține „mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar şi site-uri ale unor entităţi de presă sau reţele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp”.

UPDATE 11:10 Cloudflare susține că a implementat o soluție de reparare, dar „continuă să investigheze problema” și rezultatele reparațiilor.

Cloudflare Inc. este o companie americană care furnizează servicii de rețea de distribuție a conținutului, securitate cibernetică, atenuare DDoS etc., cu sediul în San Francisco, California. Serviciile sale sunt menite să îmbunătățească securitatea, performanța și fiabilitatea site-urilor web. Practic, Cloudfare acționează ca un intermediar între vizitatori și serverul de găzduire al site-ului.