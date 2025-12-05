Instagram va cere angajaților din SUA să lucreze cinci zile pe săptămână la birou, a confirmat Meta, potrivit CNBC. Noua politică de întoarcere la birou va intra în vigoare pe 2 februarie și are scopul de a promova un mediu de lucru mai creativ și mai colaborativ, potrivit buletinului informativ Sources, care citează o notă internă a directorului Instagram, Adam Mosseri.

Sursa menționată anterior precizează, de asemenea, că Mosseri intenționează să reducă numărul de ședințe la departamentul de partajare a fotografiilor și dorește ca angajații să lanseze mai multe prototipuri de produse în locul prezentărilor, care se referă la note interne oficiale și documentație conexă.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru CNBC că noua politică se aplică numai pentru Instagram, nu și celorlalte aplicații ale companiei, precum Facebook și WhatsApp.

Meta a instituit o obligație de revenire la birou în septembrie 2023, solicitând angajaților din întreaga familie de aplicații să lucreze cel puțin trei zile pe săptămână dintr-un birou fizic, similar cu alte politici adoptate la acea vreme de companii precum Amazon și Alphabet, compania-mamă a Google.

Mai recent, companiile de tehnologie și alte firme au început să solicite angajaților să lucreze cinci zile pe săptămână dintr-un birou, ceea ce directorii executivi au caracterizat în general ca o modalitate de a elimina straturile organizaționale și de a îmbunătăți colaborarea în urma pandemiei Covid.

În ianuarie 2025, Amazon a instituit obligația de a lucra cinci zile pe săptămână de la birou. Alte companii au făcut, de asemenea, presiuni pentru revenirea la birou, printre care AT&T, Boeing și Dell Technologies.