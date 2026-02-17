ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor din Uniunea Europeană, iar schimbarea nu este deloc una minoră. În următoarele săptămâni, utilizatorii vor trece printr-un sistem de estimare a vârstei, despre care compania spune că va oferi adolescenților „experiențe mai sigure și adaptate vârstei”.

Anunțul a fost făcut marți de OpenAI și vine într-un moment în care presiunea asupra platformelor digitale crește vizibil. Măsura ar urma să fie implementată în țările UE în perioada următoare, potrivit LeFigaro.

Cum va funcționa sistemul de estimare a vârstei

Concret, compania introduce un mecanism de predicție a vârstei similar celui utilizat de Discord. Nu este vorba doar despre informațiile declarate la crearea contului. Sistemul analizează un „fascicul de indicii”, de la tipurile de subiecte abordate până la momentele din zi în care utilizatorii se conectează pentru a interacționa cu ChatGPT.

„Vom începe să utilizăm estimarea vârstei în toate serviciile noastre pentru a le oferi adolescenților experiențe mai sigure și adaptate vârstei lor”, a transmis OpenAI într-un e-mail adresat utilizatorilor. Mesajul sugerează că verificarea nu va viza doar ChatGPT, ci întregul portofoliu de servicii al companiei.

Ce restricții vor fi aplicate minorilor

Dacă sistemul consideră că un cont aparține unui minor, intră automat în vigoare o serie de restricții. Utilizatorul nu va fi expus la publicitate și nici la „anumite tipuri de interacțiuni”. În plus, unele subiecte vor fi tratate „cu mai multă prudență”.

Pe lista conținuturilor sensibile menționate de OpenAI se află „violența”, „provocări care pot încuraja comportamente riscante sau periculoase”, „jocuri de rol cu caracter sexual, romantic sau violent”, dar și materiale care „promovează standarde de frumusețe extreme, diete nesănătoase sau rușinea corporală”. Detaliile apar pe pagina de asistență a companiei.

Verificare prin selfie video sau act de identitate

Există însă și situații în care sistemul poate greși. Dacă un utilizator adult este identificat drept minor, acesta va trebui să își confirme vârsta din setările contului. Procesul presupune utilizarea unor instrumente furnizate de compania Persona.

Verificarea se poate face prin recunoaștere facială, prin realizarea unui selfie video, sau prin încărcarea unui act de identitate pe platformă. OpenAI precizează că documentele sunt șterse de Persona la șapte zile după finalizarea verificării.

Măsura vine într-un context sensibil. Accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale este intens dezbătut la nivel internațional. Australia a adoptat deja, în decembrie anul trecut, o interdicție privind accesul minorilor la astfel de platforme. În Franța, autoritățile pregătesc o interdicție similară pentru persoanele sub 15 ani.

În acest peisaj, inițiativa OpenAI pare să anticipeze o reglementare mai strictă a mediului digital. Rămâne de văzut cât de eficient va funcționa sistemul de estimare a vârstei și cum vor reacționa utilizatorii la ideea de a-și confirma identitatea prin selfie video sau act de identitate.