Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele șase decenii a izbucnit miercuri după-amiază în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Tai Po. Focul a transformat în câteva ore un șantier de renovare într-o tragedie la scală uriașă. Până joi dimineață, bilanțul a urcat la 55 de morți, potrivit Departamentului de Servicii de Pompieri, cifră care depășește orice alt dezastru similar din anul 1962 și până în prezent, anunță Interesting Engineering.

Incendiul a început la ora locală 14:51, iar flăcările au cuprins cu o viteză neobișnuită schelele din bambus și materialele de protecție care înconjurau mai multe clădiri aflate în renovare. Autoritățile au clasificat incendiul la nivelul maxim, 5, iar echipajele de pompieri au rămas pe teren peste 15 ore, în timp ce fumul a continuat să plutească deasupra cartierului.

Materialele de construcție, principalul suspect

Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că ferestrele sigilate cu polistiren și plasele de protecție neignifuge au creat un veritabil „efect de coș”, care a trecut focul prin exteriorul clădirilor cu o viteză neobișnuită. Trei persoane, doi directori și un consultant tehnic al firmei de renovare, au fost arestate sub suspiciunea de omor prin imprudență.

Poliția afirmă că materialele folosite nu respectau standardele de siguranță la incendiu. În unele turnuri neafectate au fost descoperite plăci de polistiren „extrem de inflamabile” fixate pe ferestre, folii de plastic și plase textile care pot favoriza propagarea flăcărilor. Investigatorii analizează dacă modul de montare a acestor materiale a încălcat reglementările, și dacă a contribuit la amplificarea incendiului.

Cum s-a transmis focul între cele opt turnuri

Wang Fuk Court, construit în 1983, include opt blocuri de 31 de etaje și aproape 2.000 de locuințe mici. Schelele din bambus instalate pentru renovări au creat un traseu continuu pentru flăcări, un fenomen rar la clădirile înalte, dar posibil atunci când structurile externe conectează mai multe blocuri.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum focul cuprinde stâlpii de bambus și se răspândește prin plasele de protecție. În doar câteva minute, flăcările au urcat de la un nivel la altul, în timp ce pompierii primeau apeluri disperate de la locatari blocați în interior. Unele autospeciale au reușit să acționeze doar în zonele inferioare ale clădirilor, în timp ce evacuarea de la etajele superioare a depins de intervenția din interior, o misiune îngreunată de fumul dens.

O tradiție periculoasă

Experții în construcții au avertizat de mult timp că bambusul, deși utilizat pe scară largă în Hong Kong pentru flexibilitatea și costul redus, este foarte inflamabil. Profesorul Jiang Liming de la Universitatea Politehnică din Hong Kong explică faptul că volumul mare de schele a acționat ca o „punte termică”, fapt care a amplificat viteza de propagare a focului.

Ferestrele simple, specifice blocurilor construite în anii ’80, au cedat repede sub efectul căldurii, ceea ce a permis flăcărilor să pătrundă în interiorul apartamentelor. Acest lucru a accelerat și mai mult extinderea incendiului în ansamblul cu peste 4.600 de locuitori, construit într-un stil compact, specific zonei urbane din Hong Kong.

Paralele cu incendiile istorice și vulnerabilitățile sistemice

Dezastrul readuce în atenție riscurile persistente ale clădirilor înalte și ale renovărilor improvizate. Acesta este cel mai grav incendiu din oraș după tragedia din 1962, când 44 de oameni au murit într-un eveniment similar.

Autoritățile recunosc că standardele actuale trebuie modificate. Posturile de evacuare blocate, materialele de etanșare inflamabile și schelele exterioare neconforme sunt probleme care au contribuit la mai multe incendii recente. De asemenea, pompierii pot ajunge doar până la aproximativ 20 de etaje, ceea ce lasă ultimele niveluri vulnerabile în situații de urgență.

Ce urmează pentru anchetă

Investigația va analiza în detaliu calitatea materialelor folosite, supravegherea lucrărilor și responsabilitățile contractorilor. Inginerii avertizează că multe dintre materialele textile și plastice folosite în renovări nu sunt ignifuge, iar schelele conțin adesea resturi și substanțe inflamabile care amplifică riscurile.

Guvernul este așteptat să accelereze trecerea de la schele din bambus la cele metalice, mai rezistente la foc, și să impună norme stricte privind materialele utilizate pe clădirile înalte.

După stingerea completă a flăcărilor, experții structurali vor evalua stabilitatea turnurilor, deoarece resturile și materialele topite pot cădea în continuare de la etajele superioare.