Guvernul României pregătește o platformă de angajare pentru lucrătorii străini / WorkInRomania.ro, lansată în transparență decizională

Guvernul României a lansat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, concepută ca punct unic de interacțiune între angajatori, agențiile de plasare a forței de muncă și autoritățile statului, transmite Mediafax.

Guvernul României a lansat în procedură de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor care recrutează lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a forței de muncă din afara UE, precum și modificarea și completarea unor acte normative conexe. Documentul este însoțit de Nota de fundamentare și este disponibil pe site-ul Cancelariei Prim-ministrului.

Inițiativa legislativă vine în contextul deficitului accentuat de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești și urmărește, totodată, întărirea mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini, prevenirea exploatării prin muncă și combaterea migrației ilegale.

Proiectul introduce un cadru legal unitar, modern și digitalizat, care include:

digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacțiune între angajatori, agenții de plasare și autorități;

introducerea cererii unice, pentru simplificarea procedurilor administrative;

înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să angajeze cetățeni din state terțe într-un registru oficial;

reglementarea clară a activității agențiilor de plasare, printr-un sistem de autorizare bazat pe criterii de eligibilitate, reputație profesională și capacitate financiară;

crearea Listei ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de Guvern și actualizată periodic;

diferențierea vizelor de muncă în funcție de tipul de lucrător;

alinierea legislației naționale la standardele europene și internaționale privind migrația, drepturile lucrătorilor și combaterea traficului de persoane.

Autoritățile subliniază că măsurile propuse urmăresc un echilibru între nevoile angajatorilor, buna funcționare a pieței muncii și protecția lucrătorilor străini. Guvernul invită angajatorii, agențiile de plasare, organizațiile sindicale și patronale, ONG-urile și societatea civilă să transmită observații și propuneri în cadrul consultării publice, desfășurate conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

Proiectul de act normativ și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul Cancelariei Prim-ministrului, iar contribuțiile pot fi transmise pe durata perioadei de consultare stabilite legal.