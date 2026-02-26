Ministerul Finanțelor va implementa un sistem digital bazat pe tehnologia blockchain pentru administrarea, stocarea şi verificarea bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul, denumit „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, vizează crearea unui registru digital în care bonurile fiscale să fie înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare fără trasabilitate. Instituţia susţine că utilizarea blockchain permite păstrarea datelor într-un sistem securizat criptografic şi verificabil.

Potrivit Ministerului Finanţelor, sistemul ar urma să reducă riscul de erori, pierderi sau fraude şi să simplifice verificarea informaţiilor fiscale. Implementarea nu va necesita înlocuirea caselor de marcat existente, noul mecanism urmând să funcţioneze ulterior transmiterii bonurilor de către acestea.

Până la finalul proiectului, în decembrie 2027, cel puţin 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, cu posibilitatea extinderii la nivel naţional.

Instituţia arată că, pentru cetăţeni, sistemul ar putea permite verificarea rapidă a bonurilor printr-o aplicaţie mobilă, precum şi accesul la un istoric digital al tranzacţiilor. Pentru companii, datele fiscale ar urma să fie stocate într-un registru care nu permite modificări retroactive fără evidenţierea acestora, ceea ce ar putea facilita controalele şi verificările administrative.

Arhitectura BF-CHAIN permite, potrivit ministerului, extinderea utilizării tehnologiei şi către alte tipuri de date fiscale, inclusiv în sistemul e-Factura. Integrarea blockchain în acest mecanism ar putea sprijini verificarea automată a facturilor între parteneri şi alinierea la tendinţele internaţionale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting – RTR).

Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, dintre care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi se desfăşoară în perioada 22 decembrie 2025 – 22 decembrie 2027. Cofinanţarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului se ridică la 3,8 milioane lei.