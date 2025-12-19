dark
Ministerul Sportului din Franța, victima unui atac cibernetic: datele a 3,5 milioane de persoane compromise

19 decembrie 2025
atac cibernetic
Sursa foto: ANP / ddp USA / Profimedia
Ministerul Sportului a anunțat vineri că a fost victima unui atac cibernetic. Datele a 3,5 milioane de persoane sunt afectate, potrivit Mediafax.

„Ministerul Sportului, Tineretului și Vieții Comunitare a luat cunoștință de o încălcare a securității datelor provenită de la unul dintre sistemele sale informatice”, a anunțat departamentul guvernamental într-un comunicat vineri, citat de Le Figaro.

Potrivit ministerului, „3,5 milioane de persoane” sunt afectate și „se lucrează pentru a le oferi recomandări și îndrumări de securitate”.

Săptămâna trecută, Ministerul de Interne a fost ținta unui atac cibernetic.

Un suspect în vârstă de 22 de ani a fost arestat la Limoges de Brigada de Cercetare și Intervenție (BRI) miercuri.

„Imediat ce incidentul a fost detectat, echipele tehnice specializate ale ministerului au fost mobilizate pentru a verifica natura și amploarea datelor implicate și pentru a implementa măsuri de securitate adecvate pentru a opri orice scurgeri de date”, a declarat Ministerul Sportului.

