Platforma electronică lansată luni de ANAF pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor sechestrate a avut peste 1 milion de accesări în primele ore, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Fiscul pune la vânzare bunuri mobile precum bijuterii, ceasuri, mașini, utilaje și echipamente industriale, articole medicale, haine și încălțăminte, dar și bunuri imobile precum terenuri, apartamente, spații comerciale și case-vile.

„Lansarea acestei platforme, realizată de ANAF împreună cu Ministerul Finanțelor, marchează trecerea de la un set de proceduri limitate și birocratice la un sistem digital, deschis și accesibil tuturor. Interesul ridicat înregistrat în primele ore de la lansare este, totodată, un indicator clar că românii își doresc mai multă transparență și acces facil la informațiile publice. De astăzi, orice persoană care accesează eLicitatii.anaf.ro poate consulta bunurile scoase la licitație de ANAF, poate urmări procesul și poate participa în condiții egale, fără bariere administrative sau geografice. Este un nou pas concret către o administrație fiscală modernă, transparentă, care oferă acces nediscriminatoriu la informații de interes public”, susține Nazare.

