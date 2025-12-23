Nvidia le-a transmis clienților din China că intenționează să înceapă livrările de cipuri AI H200 înainte de sărbătoarea Anului Nou Lunar, programată la jumătatea lunii februarie, potrivit unor surse citate de Reuters. Planul vizează inițial livrări din stocurile existente.

Sursele spun că primele transporturi ar urma să includă între 5.000 și 10.000 de module, echivalentul a aproximativ 40.000–80.000 de cipuri H200. În paralel, compania americană ar avea în vedere extinderea capacității de producție, cu deschiderea comenzilor pentru această capacitate în al doilea trimestru din 2026.

Există însă incertitudini majore. Autoritățile de la Beijing nu au aprobat până acum achizițiile de H200, iar calendarul livrărilor poate fi modificat în funcție de deciziile guvernului chinez. „Întregul plan depinde de aprobarea guvernului. Nimic nu este sigur până nu primim undă verde oficială”, a declarat una dintre surse.

Dacă vor avea loc, aceste livrări ar marca primele exporturi de cipuri H200 către China după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul va permite vânzările, cu aplicarea unei taxe de 25%. Decizia reprezintă o schimbare față de politica administrației Biden, care interzisese exporturile de cipuri AI avansate către China, invocând motive de securitate națională.

Cipul H200 face parte din generația Hopper a Nvidia și rămâne utilizat pe scară largă în aplicații de inteligență artificială, deși compania și-a orientat producția către cipurile mai noi Blackwell și viitoarea linie Rubin. Această schimbare a redus disponibilitatea H200 pe piață.

Contextul este sensibil pentru China, care încearcă să își dezvolte propriile cipuri AI. Companiile locale nu au atins încă performanțele H200. Potrivit Reuters, oficialii chinezi au analizat inclusiv posibilitatea ca fiecare achiziție de H200 să fie condiționată de cumpărarea unui anumit volum de cipuri produse local.

Pentru grupuri tehnologice precum Alibaba Group și ByteDance, interesate de H200, eventualele livrări ar însemna acces la procesoare de aproximativ șase ori mai performante decât H20, varianta limitată creată anterior pentru piața chineză.