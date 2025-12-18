Primăria Oradea lansează o nouă interfaţă web pentru Evidenţa Persoanelor

Primăria Oradea a anunţat joi lansarea noului site al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Oradea. Platforma evp-oradea.ro are un design modern și este dezvoltată pentru a oferi o experienţă de navigare simplă, intuitivă şi adaptată nevoilor cetăţenilor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al primăriei, noul site oferă o interfaţă modernă şi prietenoasă, aliniată la standardele vizuale ale oradea.ro, navigare facilă, gândită pentru a reduce timpul de căutare a informaţiilor şi posibilitatea programărilor online pentru: acte de identitate; căsătorie; certificate de naştere, căsătorie şi deces, precum şi transcrierea actelor de stare civilă.

Prin aceste funcţionalităţi, site-ul devine un instrument esenţial pentru eficientizarea interacţiunii dintre cetăţeni şi administraţia locală, eliminând deplasările inutile şi reducând timpii de aşteptare.

„Primăria Oradea îşi reafirmă angajamentul său pentru a îmbunătăţi şi dezvolta serviciile publice digitale pe care le oferă cetăţenilor. Acest angajament se va concretiza în noi proiecte, utile orădenilor, şi în anii următori”, a declarat, citat în comunicat, coordonatorul IT şi consilierul primarului, Călin Corpaş.

Upgrade-ul site-ului SPCLEP Oradea a fost realizat în cadrul unui contract derulat de Primăria Oradea prin Compartiment IT, cu furnizorul SC Dublas Com SRL, pe o perioadă de 12 luni. Valoarea totală a contractului este de 22.800 lei + TVA, sumă care include atât dezvoltarea, cât şi mentenanţa platformei.

„Noua platformă reduce birocraţia, oferă acces rapid la informaţii şi posibilitatea de a face programări online, economisind timp şi resurse”, se mai precizează în comunicat.