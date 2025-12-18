dark
Primăria Oradea lansează o nouă interfaţă web pentru Evidenţa Persoanelor

Redacția TechRider
18 decembrie 2025
evp-oradea.ro
Sursa foto: Captură de ecran evp-oradea.ro
Primăria Oradea a anunţat joi lansarea noului site al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Oradea. Platforma evp-oradea.ro are un design modern și este dezvoltată pentru a oferi o experienţă de navigare simplă, intuitivă şi adaptată nevoilor cetăţenilor, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al primăriei, noul site oferă o interfaţă modernă şi prietenoasă, aliniată la standardele vizuale ale oradea.ro, navigare facilă, gândită pentru a reduce timpul de căutare a informaţiilor şi posibilitatea programărilor online pentru: acte de identitate; căsătorie; certificate de naştere, căsătorie şi deces, precum şi transcrierea actelor de stare civilă.

Prin aceste funcţionalităţi, site-ul devine un instrument esenţial pentru eficientizarea interacţiunii dintre cetăţeni şi administraţia locală, eliminând deplasările inutile şi reducând timpii de aşteptare.

„Primăria Oradea îşi reafirmă angajamentul său pentru a îmbunătăţi şi dezvolta serviciile publice digitale pe care le oferă cetăţenilor. Acest angajament se va concretiza în noi proiecte, utile orădenilor, şi în anii următori”, a declarat, citat în comunicat, coordonatorul IT şi consilierul primarului, Călin Corpaş.

Upgrade-ul site-ului SPCLEP Oradea a fost realizat în cadrul unui contract derulat de Primăria Oradea prin Compartiment IT, cu furnizorul SC Dublas Com SRL, pe o perioadă de 12 luni. Valoarea totală a contractului este de 22.800 lei + TVA, sumă care include atât dezvoltarea, cât şi mentenanţa platformei.

„Noua platformă reduce birocraţia, oferă acces rapid la informaţii şi posibilitatea de a face programări online, economisind timp şi resurse”, se mai precizează în comunicat.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

