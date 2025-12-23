Statele Unite au decis să blocheze importurile de noi modele de drone fabricate în străinătate și ale componentelor critice aferente, inclusiv de la producători chinezi precum DJI și Autel. Măsura a fost anunțată de Federal Communications Commission (FCC), care susține că aceste produse reprezintă „riscuri inacceptabile” pentru securitatea națională a SUA, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia presupune includerea acestor companii pe așa-numita „Covered List” a FCC. În practică, acest lucru înseamnă că producătorii vizați nu mai pot obține aprobările necesare pentru a lansa sau vinde noi modele de drone ori componente esențiale pe piața americană. Fără această autorizare, importul și comercializarea de noi produse devin imposibile.

FCC a subliniat însă că măsura nu afectează dronele deja aprobate și nici pe cele cumpărate anterior. Utilizatorii pot continua să folosească legal dronele aflate deja în exploatare, iar modelele existente nu sunt retrase de pe piață.

Context politic și legislativ

În decembrie 2024, Congresul SUA a cerut explicit ca DJI și Autel să fie adăugate pe lista companiilor considerate risc de securitate, în termen de un an, dacă o evaluare oficială nu concluzionează că vânzările pot continua în siguranță. Decizia FCC vine în urma acestei solicitări și marchează o escaladare a măsurilor luate de Washington împotriva dronelor produse în China.

Anterior, în septembrie, Departamentul Comerțului a anunțat că pregătește reguli suplimentare pentru a restricționa importurile de drone chineze. Acestea ar putea merge chiar mai departe decât actuala decizie a FCC.

FCC a precizat că hotărârea se bazează pe rezultatele unei evaluări interinstituționale, coordonată de Casa Albă. Analiza a concluzionat că dronele și componentele importate prezintă riscuri legate de supravegherea neautorizată, exfiltrarea de date sensibile, vulnerabilități ale lanțului de aprovizionare și alte amenințări potențiale la adresa securității interne.

Potrivit FCC, Pentagonul ar putea decide pe viitor că anumite drone sau categorii de drone nu prezintă astfel de riscuri și ar putea fi excluse de sub restricții.

Reacția DJI și impactul asupra pieței

DJI, cel mai mare producător de drone din lume, a declarat că este dezamăgit de decizia autorităților americane. Compania a transmis că, deși nu a fost vizată individual, nu au fost făcute publice informații clare privind datele utilizate de autorități pentru a ajunge la această concluzie.

Reprezentanții DJI au avertizat anterior că includerea pe „Covered List” echivalează, în practică, cu o interdicție de a lansa noi produse în SUA. Compania deține peste jumătate din piața dronelor comerciale din Statele Unite.

DJI a mai subliniat că peste 80% dintre cele aproximativ 1.800 de agenții statale și locale de aplicare a legii și intervenție în situații de urgență din SUA folosesc tehnologie DJI. Potrivit companiei, aceste programe ar putea fi afectate direct dacă nu vor mai avea acces la „cea mai eficientă și mai accesibilă” tehnologie disponibilă.

Poziția administrației americane

Președintele Donald Trump a semnat în luna iunie un ordin executiv care vizează reducerea dependenței Statelor Unite de producătorii chinezi de drone. Administrația a invocat atât riscuri de securitate, cât și nevoia de a stimula producția internă.

Sebastian Gorka, director senior pentru combaterea terorismului în cadrul Consiliului Național de Securitate, a declarat că decizia face parte dintr-un efort mai amplu de a asigura că dronele utilizate în SUA sunt fabricate pe plan intern. „Dronele sunt o componentă importantă a viitorului securității Americii. Ele trebuie să fie fabricate în SUA”, a transmis acesta.

Autoritățile americane au menționat și apropierea unor evenimente internaționale majore, precum Jocurile Olimpice și Cupa Mondială de Fotbal, precum și riscurile asociate utilizării abuzive a dronelor.

Reacții din China

Decizia a fost criticată dur de autoritățile de la Beijing. Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a acuzat SUA de o interpretare „excesiv de largă” a conceptului de securitate națională și de utilizarea unor liste „discriminatorii”. El a cerut Washingtonului să își corecteze practicile și să ofere un mediu echitabil companiilor chineze.

Ministerul Comerțului din China a exprimat, la rândul său, „opoziție fermă” și a avertizat că Beijingul va lua „măsuri necesare” pentru a proteja drepturile legitime ale companiilor chineze, dacă SUA vor continua cu aceste restricții.

Alte evoluții conexe

Măsurile FCC au loc într-un context mai larg de litigii și restricții. În septembrie, un judecător american a respins cererea DJI de a fi eliminată de pe lista Departamentului Apărării al SUA privind companiile suspectate de legături cu armata chineză. De asemenea, producătorul chinez Hikvision a contestat recent în instanță decizii similare ale FCC, care permit blocarea aprobărilor pentru anumite echipamente.

Decizia privind dronele marchează un nou pas în tensiunile comerciale și tehnologice dintre Statele Unite și China, cu efecte directe asupra pieței americane de drone și asupra agențiilor care folosesc aceste tehnologii în activitatea curentă.