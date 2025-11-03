Tim Cook spune că Apple va integra mai multe modele de inteligență artificială în Apple Intelligence

Apple plănuiește să se „integreze” cu mai multe companii „în timp”, potrivit CEO-ului.

Tim Cook a lăsat de înțeles că Apple nu se va opri la ChatGPT. Într-un interviu acordat CNBC, șeful companiei a spus clar: „Intenția noastră este să ne integrăm cu mai mulți parteneri în timp.”

Cu alte cuvinte, Siri ar putea deveni un hub pentru mai multe modele de inteligență artificială, nu doar pentru soluțiile dezvoltate intern. De altfel, Apple a confirmat deja colaborarea cu OpenAI, iar Google Gemini se află, potrivit surselor, „în pregătire”. În culise se vorbește și despre discuții cu Anthropic și Perplexity, potrivit TheVerge.

Este o mișcare așteptată. Anul trecut, Craig Federighi, vicepreședintele responsabil de software, sugera deja că Apple „poate analiza în viitor integrări cu modele precum Google Gemini”. Declarațiile recente par să confirme această direcție.

Cook a mai spus că Apple este „pe drumul cel bun” pentru lansarea unei versiuni Siri bazate pe inteligență artificială, programată pentru anul viitor. „Intenția noastră este să ne integrăm cu mai mulți parteneri în timp”, a repetat el, subliniind că lucrurile avansează. Tot el a adăugat că Apple face „progrese bune” în dezvoltarea Siri și că achizițiile din zona AI rămân o opțiune. „Suntem deschiși la fuziuni și achiziții dacă acestea ne pot accelera planurile”, a spus Cook, reiterând o idee exprimată deja în iulie.

Declarațiile au venit odată cu rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea. Apple a raportat venituri record de 102,5 miliarde de dolari, o creștere de 8% față de aceeași perioadă din 2024. Pe scurt, compania merge bine. Chiar și așa, viitorul pare să se concentreze mai puțin pe hardware și mai mult pe AI — o direcție în care toți marii jucători se aliniază.

În același timp, deși gama iPhone 17 a fost lansată luna trecută, Apple nu și-a atins încă obiectivele majore din zona AI. Bloomberg scria recent că Apple ar putea colabora cu Google pentru un instrument de căutare bazat pe inteligență artificială, integrat în Siri. Iar Sundar Pichai, CEO-ul Google, confirma anul trecut că lucrează la suport Gemini pentru iPhone. Industria trece, evident, printr-un moment intens.

Vânzările din gama iPhone 17, care include noul iPhone Air — cel mai subțire dispozitiv Apple de până acum — se ridică la 49,03 miliarde de dolari. Este doar o parte din totalul veniturilor, dar o parte consistentă. Seria 17 aduce și noutăți pentru modelele de bază: ecran always-on și ProMotion, funcții până acum rezervate versiunilor Pro.

Segmentul Mac a crescut la 8,72 miliarde de dolari, iar iPad-urile au adus 6,95 miliarde. În schimb, serviciile — un pilon tot mai important pentru Apple — au generat 28,8 miliarde de dolari. Aici intră abonamentele la Apple TV, Music, Fitness Plus și Arcade. După cum observă analiștii, această zonă devine tot mai profitabilă, fiind mai puțin dependentă de ciclurile anuale de lansări.

De altfel, Apple a lansat recent versiuni noi pentru iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro, toate cu specificații îmbunătățite și noul cip M5. Nu este clar deocamdată ce urmează, dar zvonurile vorbesc despre un iPhone 17e, o variantă mai accesibilă, programată pentru anul viitor.

Industria așteaptă, iar Apple pare pregătită să intre mai adânc în era inteligenței artificiale.