În contextul discuțiilor privind digitalizarea administrației publice, un programator român a realizat o versiune alternativă a portalului ANAF, prezentată ca un exemplu de modernizare a serviciilor digitale.

Daniel Tamaș a lansat proiectul „Demo ANAF”, o platformă independentă care utilizează date publice pentru a oferi o experiență mai rapidă și optimizată pentru utilizatori.

Aplicația a fost dezvoltată în aproximativ două ore și are rolul de a demonstra cum ar putea arăta interacțiunea digitală dintre instituții și contribuabili, a explicat autorul, într-o postare pe Facebook.

Funcționalități și performanță

Platforma folosește aceleași surse de date publice, inclusiv API-urile ANAF și ale Băncii Naționale a României, dar le integrează într-o interfață modernă.

Printre funcționalitățile disponibile se numără:

verificarea codului unic de identificare (CUI);

consultarea cursului valutar;

acces la calendarul fiscal;

validarea e-Factura;

informații despre coduri CAEN și IBAN-uri de trezorerie.

Potrivit autorului, interogările sunt procesate în mai puțin de două secunde, iar platforma este optimizată pentru utilizarea pe dispozitive mobile.

Un proiect demonstrativ

Autorul proiectului a precizat că inițiativa nu reprezintă o critică directă la adresa instituțiilor, ci un exemplu de tip „proof of concept”.

Scopul este de a arăta că soluțiile tehnice pentru modernizarea serviciilor publice există și pot fi implementate relativ rapid.

Proiectul este independent și nu are afiliere oficială cu Ministerul Finanțelor sau cu ANAF.

După apariția proiectului și reacțiile din mediul online, platforma a primit mai multe actualizări.

Printre acestea se numără introducerea unor teme vizuale diferite, extinderea bazei de date cu milioane de firme și adăugarea unor funcții suplimentare de căutare.

Datele utilizate sunt publice și pot fi verificate, iar accesul la platformă rămâne gratuit în forma actuală.