Uniunea Europeană ia în considerare ajustări la legislaţia privind inteligenţa artificială / Acestea vin la cererea giganților tech și a unor state membre

Uniunea Europeană are în vedere ajustări la legislaţia sa privind inteligenţa artificială (AI Act), adoptată anul trecut, la cererea companiilor din sector şi a unor state membre, relatează AFP, transmite Agerpres.

Purtător de cuvânt: Susținem pe deplin AI Act

Mai multe măsuri cheie ale acestei legi urmează să intre în vigoare în următorii ani, iar Comisia Europeană se confruntă cu solicitări de amânare a implementării sau de revizuire a lor. „Auzim preocupări din partea sectorului şi a statelor noastre membre”, iar o „analiză este în derulare” pentru a răspunde, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Comisia urmează să prezinte pe 19 noiembrie un document ‘omnibus’ de politică digitală, axat pe măsuri de simplificare, care „ar fi un cadru adecvat pentru a aborda unele dintre aceste preocupări”, a adăugat el.

„Susţinem pe deplin AI Act, iar acest lucru nu se va schimba. Nicio presiune externă nu va avea impact”, a afirmat Regnier, întrebat despre potenţialele presiuni din partea Statelor Unite, unde giganţii tehnologici fac lobby pentru o relaxare a legii.

Ajustările luate în considerare ar putea include întârzieri în implementarea anumitor măsuri, pentru a oferi sectorului mai mult timp pentru a se conforma. Şefa Comisiei pentru Afaceri Digitale, Henna Virkkunen, a menţionat ea însăşi în aprilie posibile măsuri pentru a facilita implementarea legii şi a simplifica procedura de conformitate pentru companii.