Ce este „agentic browsing” și de ce companiile de AI se grăbesc să creeze browsere / CEO Mozilla: Lumea încă folosește Google din plin

Când OpenAI a lansat în octombrie un browser bazat pe inteligență artificială, investitorii Alphabet, compania-mamă a Google, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul pe care îl va avea asupra lui Chrome. Cu toate acestea, browser-ul Google încă rămâne rege, din cauza bug-urilor în instrumentele oferite de Perplexity și OpenAI, după cum titrează Bloomberg.

Companiile vor ca utilizatorii să rămână cât mai mult pe chatboturi

Noile browsere, inclusiv Atlas de la OpenAI și Comet de la Perplexity, pun asistenții de inteligență artificială în prim-plan, înlocuind motoarele de căutare prestabilite. Multe dintre ele oferă și funcția de „agentic browsing”, care le permite să execute sarcini în mai mulți pași în numele utilizatorilor. Spre exemplu, un astfel de browser poate finaliza comenzile de cumpărături, sau extrage o listă de sarcini dintr-un email necitit.

Obiectivul, după cum îl văd dezvoltatorii de AI, este ca utilizatorii să utilizeze chatboții și în browsere și sisteme de operare mobile, deschizând astfel mai multe posibilități pentru direcționarea reclamelor și generarea de venituri. Pe partea de sisteme de operare, partea de infotainment al noului Mercedes-Benz GLB este alimentată de OpenAI.

Cele mai avansate funcții sunt disponibile în prezent doar pe un nivel plătit, având în vedere că funcțiile agentului AI pot fi mai scumpe de rulat. Deocamdată, cele două categorii de browsere încurajează diferite tipuri de comportament al utilizatorilor, forțând dezvoltatorii de aplicații, serviciile web și editorii să se gândească din nou dacă își proiectează instrumentele pentru oameni sau pentru roboți.

CEO Mozilla: Oamenii încă folosesc Google din plin

Dezvoltatorii tradiționali, precum Google, Microsoft și Mozilla, au adoptat o abordare diferită, păstrând căutarea ca opțiune implicită în browserele lor, dar adăugând în ultimul an funcții de asistență AI.

„Oamenii încă folosesc căutarea Google pentru lucruri precum cumpărături și călătorii, domenii în care chiar vrei să cercetezi, să te uiți la o mulțime de lucruri diferite și să iei decizii de cumpărare”, a declarat Laura Chambers, director executiv al Mozilla.

Un sondaj realizat anul trecut de Mozilla a arătat că 60% dintre participanți se simțeau confortabil să utilizeze GenAI doar pentru chestiuni cu miză redusă sau pentru lucruri despre care știau suficient încât să poată verifica cu ușurință calitatea rezultatelor și să identifice greșelile. Rezultatele s-au bazat pe un sondaj realizat în mai 2024 pe un eșantion de 1.000 de persoane din SUA și 400 de utilizatori Firefox.

Chambers a afirmat că inteligența artificială generativă este mai utilă în căutările informaționale, deoarece poate sintetiza informații și poate furniza diverse linkuri la care utilizatorii pot reveni. Același sondaj a relevat că economisirea de timp poate încuraja utilizatorii să înlocuiască căutarea cu IA generativă, dar nevoia de acuratețe îi determină să combine cele două metode.

OpenAI: Atlas, „prea inteligent pentru binele său”

Potrivit Similarweb, peste 67% din traficul web provine astăzi de pe smartphone-uri și tablete, unde sistemele de operare mobile și magazinele de aplicații servesc ca poartă de acces către aplicații independente. Acum, chatbot-urile AI care primesc instrucțiuni în limbaj natural permit utilizatorilor să solicite mai multe de la dispozitivele lor pentru a realiza diverse sarcini.

Ben Goodger, șeful departamentului de inginerie al Atlas și veteran Google care a contribuit la crearea Chrome, a declarat luna trecută într-un podcast al companiei că browserele AI ajută „oamenii să se gândească mai puțin la detaliile instrumentelor pe care le utilizează și să se concentreze mai mult pe exprimarea dorințelor lor către sistem”.

Cea mai mare parte a web-ului de astăzi este încă construită pentru oameni, ceea ce face ca unele dintre caracteristicile mai avansate ale browserelor AI să se împiedice. Unele dintre aceste simptome sunt, de asemenea, rezultatul a ceea ce Adam Fry, șef de produs care lucrează la browserul Atlas al OpenAI, l-a descris pe acesta ca fiind „prea inteligent pentru binele său”.