DeepSeek va lansa în februarie un nou model AI axat pe codificare

Startup-ul chinez de AI DeepSeek urmează să lanseze la mijlocul lunii februarie modelul său de IA de nouă generație V4, cu capacități puternice de codificare, relatează The Information, citând persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit Reuters.

Testele interne efectuate de angajații DeepSeek au sugerat că V4 ar putea depăși rivalii săi, precum Claude de la Anthropic și seria GPT de la OpenAI, în ceea ce privește sarcinile de codificare.

Cel mai recent model V4 a înregistrat, de asemenea, progrese în gestionarea și procesarea prompturilor de codificare extrem de lungi, un potențial avantaj pentru dezvoltatorii care lucrează la proiecte software complexe, a adăugat The Information.

Startup-ul DeepSeek, cu sediul în Hangzhou, a devenit un actor cheie în eforturile Chinei de a-și construi propriul ecosistem de IA și de a consolida sectorul intern al cipurilor, atrăgând atenția globală după ce directorii din Silicon Valley au lăudat modelele sale DeepSeek-V3 și DeepSeek-R1.

Reuters a scris anterior că startup-ul chinez de inteligență artificială, care a declarat în luna ianuarie că a construit un rival low-cost pentru ChatGPT, a fost supus unei examinări atente în unele țări cu privire la practicile sale de securitate și confidențialitate.