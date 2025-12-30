Europa se află la o răscruce de drumuri cu privire la inteligența artificială / Are de ales între dominanță în AI și obiectivele climatice ambițioase

Europa se află într-un moment critic, în care trebuie să aleagă între a concura serios în cursa globală pentru inteligența artificială și menținerea obiectivelor climatice ambițioase. Dan Ives, analist la Wedbush Securities, a declarat într-un interviu pentru CNBC că este „un moment de răscruce” pentru Europa, conform News.ro.

UE riscă să piardă „o parte importantă” din valul AI

Potrivit analistului, blocul comunitar poate fie „să joace un rol în viitor”, fie să riște „să piardă o parte importantă a acestui val tehnologic”. Dilema este amplificată de cerințele stricte privind energia verde. La nivel global, energia reprezintă principalul blocaj în dezvoltarea centrelor de date necesare inteligenței artificiale.

În timp ce SUA reactivează centralele de producție de energie electrică pe bază de combustibili fosili pentru a alimenta expansiunea tot mai rapidă a AI, Europa impune dezvoltatorilor obligații suplimentare privind utilizarea eficientă a energiei electrice și a apei. Europa este percepută drept ”anti-antreprenorială”, susține Ives, ceea ce determină companii şi startup-uri din tehnologie să se relocheze în SUA, Orientul Mijlociu sau Asia, unde politicile sunt considerate mai favorabile.

Europa riscă o încălzire de 3°C

Strategul Paul Jackson a declarat că deja vedem „o revenire asupra unor angajamente asumate anterior” în Marea Britanie, adăugând că Europa ar putea urma aceeași direcție. Potrivit lui, în perioade economice dificile, reducerea priorității agendei climatice este una dintre cele mai facile decizii politice.

Dacă regulile de sustenabilitate rămân stricte, dezvoltatorii de infrastructură AI ar putea apela la credite de carbon sau certificate de energie regenerabilă pentru a își compensa emisiile. Experții avertizează însă că această abordare transformă tranziția energetică într-o perioadă de „adăugare de energie”, nu de substituție, într-un moment în care cererea generată de AI depășește ritmul de dezvoltare al surselor curate.

Potrivit lui Kokou Agbo Bloua, director de cercetare la Société Générale, Europa se îndreaptă spre o încălzire de 2,5-3°C. Acesta mai spune că tehnologiile verzi sunt folosite tot mai mult pentru centrele de date, nu pentru înlocuirea combustibililor fosili.