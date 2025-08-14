Google introduce funcția de memorie pentru chatbot-ul Gemini

Chatbot-ul dezvoltat de Google a învăţat să ţină minte conversaţiile precedente, fără a mai fi instruit în mod special în acest sens, transmite News.ro.

Google introduce o nouă facilitate pentru AI-ul pe care-l dezvoltă. La fel ca ChatGPT şi alte produse similare, Gemini memorează, în mod automat, conversaţiile avute cu utilizatorii.

Acest tip de memorie se poate dovedi util în mai multe situaţii. De exemplu, utilizatorul poate instrui chatbot-ul ca toate răspunsurile dintr-o conversaţie să fie legate de un anumit film.

Această facilitate va fi activă în mod implicit, dar poate fi dezactivată intrând la Settings şi optând să nu se folosească Personal Context.

Opţiunea Personal Context a început să fie implementată „într-o serie de ţări” pe modelul Gemini 2.5 Pro, urmând ca disponibilitatea să fi extinsă, iar aceasta să fie adăugată şi pe versiunea Flash a AI-ului.

Cu aceeaşi ocazie, Google introduce cea ce numeşte „conversaţii temporare”. Aceste mesaje nu vor fi salvate la istoric şi nici vor fi folosite pentru personalizarea răspunsurilor viitoare.

Conversaţiile temporare vor exista doar timp de 72 de ore înainte de a fi şterse.