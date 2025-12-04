Google testează înlocuirea titlurilor de știri din Discover (fluxul personalizat de știri accesibil prin glisare pe ecranul principal Android) cu variante generate de inteligența artificială. Experimentul a fost observat de publicații precum The Verge și Android Authority. Problema principală: titlurile create de AI sunt adesea greșite, clickbait sau lipsite de context. Mai grav, nu există nicio etichetă vizibilă care să indice că titlul nu aparține publicației originale.

Exemple concrete

Primele cazuri au apărut în fluxurile Discover ale unor utilizatori de Android. Titlurile generate sunt extrem de scurte, de obicei patru cuvinte. În multe situații nu reflectă conținutul real al articolului.

Un articol PC Gamer despre un exploit (metodă prin care jucătorii profită de o caracteristică neintențională a jocului) din Baldur’s Gate 3 avea un titlu lung și descriptiv. Google l-a transformat în „BG3 players exploit children” (Jucătorii BG3 exploatează copii) – o formulare care schimbă complet sensul materialului.

Alt exemplu: un articol 9to5Google despre încărcătoare Qi2 a primit titlul „Qi2 slows down older Pixels” (Qi2 încetinește modelele Pixel mai vechi). Afirmația nu apărea în textul original.

Un articol, publicat de Ars Technica despre Steam Machine a fost etichetat „Steam Machine price revealed” (Prețul Steam Machine dezvăluit), deși materialul nu menționa niciun preț. Au apărut și titluri fără logică: „Schedule 1 farming backup” (Rezervă de cultivare Schedule 1) sau „AI tag debate heats” (Dezbaterea etichetelor AI se încinge).

De ce este o problemă

Publicațiile afectate spun că problema nu ține doar de calitatea titlurilor. Acestea apar lângă numele redacției, ceea ce creează confuzie. Cititorii pot presupune că jurnaliștii trimit intenționat titluri clickbait către Google Discover.

Tom Warren, editor la The Verge, a reacționat succint: „lol wtf Google”. Redacțiile își aleg cu grijă titlurile pentru a reda corect informația, nu pentru a induce în eroare. Înlocuirea lor automată afectează modul în care munca jurnalistică este prezentată publicului.

Există și problema transparenței. Mesajul „Generated with AI” (Generat cu AI) apare doar când utilizatorul apasă pe „See more” (Vezi mai mult). Majoritatea nu vor observa avertizarea și vor crede că titlul aparține redacției.

Răspunsul Google

Compania susține că este vorba doar despre un test. „Aceste capturi de ecran arată un mic experiment de interfață pentru un subset de utilizatori Discover”, a declarat Mallory Deleon, purtător de cuvânt Google, pentru The Verge. „Testăm un nou design care schimbă plasarea titlurilor existente pentru a face detaliile subiectelor mai ușor de digerat înainte de a explora linkuri din întreaga rețea.”

Google nu a precizat dacă experimentul va fi extins. Android Authority a cerut explicații suplimentare, inclusiv dacă publisherii pot renunța la această funcție. Deocamdată nu există răspuns.

Context mai larg

Situația se înscrie într-o tendință mai amplă. Google a fost deja criticată pentru modul în care AI-ul din Search afișează informații, în detrimentul traficului trimis spre site-uri de știri. Compania a recunoscut recent în instanță că „internetul este deja în declin accelerat„.

Publisherii se tem că AI-ul poate distorsiona mesajul și poate afecta încrederea publicului. Cer transparență și control. Utilizatorii cer claritate. Google spune că doar experimentează.

Reacțiile puternice sugerează că orice extindere a funcției va fi monitorizată atent. Cum va evolua situația rămâne de văzut.