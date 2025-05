Inteligența artificială generativă aduce locuri de muncă și crește productivitatea, concluziile unui studiu de amploare

Un nou studiu realizat de cercetători de la universități din SUA și China arată că inteligența artificială (IA) nu înseamnă automat pierderea locurilor de muncă. Dimpotrivă, unele tipuri de IA, mai ales cele generative, stimulează angajările și potențează creșterea companiilor, anunță TechXplore.

Publicat pe platforma academică SSRN, studiul intitulat „Displacement or Augmentation? The Effects of AI Innovation on Workforce Dynamics and Firm Value” este una dintre cele mai cuprinzătoare analize de până acum privind impactul real al IA asupra pieței muncii și asupra performanței economice a firmelor. Autorii – Mark Chen (Georgia State University) și Joanna Wang (Peking University) – au analizat peste 5 milioane de brevete înregistrate în SUA între 2007 și 2023.

IA nu înlocuiește, ci completează

Contrar ideii răspândite că IA „fură” locuri de muncă, studiul arată că tehnologiile IA nu au un impact unitar: unele le înlocuiesc, dar altele le amplifică. IA generativă — adică aceea capabilă să creeze conținut, să ia decizii sau să colaboreze în sarcini creative — are un efect net pozitiv asupra angajărilor, productivității și valorii companiilor.

Această categorie include modelele lingvistice mari (precum ChatGPT), instrumentele de creare de conținut digital, sistemele de recomandare inteligente și aplicațiile care sprijină luarea deciziilor. Potrivit studiului, astfel de tehnologii ajută angajații din domenii precum finanțe, inginerie, știință, management, artă, design și divertisment, susținând o colaborare om–mașină care duce la inovație și creștere economică.

Ce tipuri de IA duc la concedieri

Pe de altă parte, cercetarea arată că tehnologiile IA specializate în percepție și mișcare, cum ar fi recunoașterea vocală sau vizuală, au tendința să înlocuiască forța de muncă umană, mai ales în sectoarele care implică sarcini repetitive.

Aici intră munca manuală, sprijinul în îngrijirea medicală, curățenia, pescuitul și agricultura. Deși firmele economisesc pe costuri salariale, aceste tipuri de IA nu aduc îmbunătățiri notabile în productivitate.

Unde contează flexibilitatea angajatorilor

Un alt factor-cheie este flexibilitatea pieței muncii. Companiile care pot angaja cu ușurință specialiști beneficiază mai mult de IA care completează, nu care înlocuiește. În schimb, tehnologiile de automatizare care elimină posturi sunt mai eficiente în economii unde concedierea e facilă (cu costuri reduse de despăgubire sau legislație permisivă privind contractele de muncă).

Profesorul Mark Chen explică astfel: „Impactul IA asupra angajărilor este foarte nuanțat. Nu va distruge automat locuri de muncă, dar nici nu va crea mereu. Ce am descoperit este că IA generativă duce, de regulă, la mai multe angajări, în special acolo unde firmele caută competențe noi. Cei care investesc în aceste tehnologii devin mai eficienți prin colaborare cu angajații, nu prin eliminarea lor.”

Tot el atrage atenția că eficiența IA poate fi limitată în zonele cu reglementări rigide ale pieței muncii, de exemplu, în statele cu sindicalizare ridicată sau indemnizații mari de șomaj.

Mesajul pentru liderii din afaceri și guverne, investiți în recalificare

Concluzia principală a studiului este că inteligența artificială poate fi un aliat al angajaților, nu un adversar, dar totul depinde de cum este folosită și de contextul economic în care este introdusă.

Cercetătorii atrag atenția că, pentru a valorifica potențialul IA generative, e esențial ca guvernele și companiile să investească în programe de reconversie profesională și în politici care facilitează tranziția către meserii augmentate de IA. Este o concluzie-cheie pentru liderii politici și economici care se confruntă deja cu presiunile transformării digitale accelerate.